Trafohaus zeigt jetzt historische Ansichten von Wieda

Es ist Blickfang und Zeitreise zugleich – das Trafohaus in der Südstraße in Wieda erstrahlt im wahrsten Sinne des Wortes in neuem Glanz. Statt tristem grau zeigt es ein besonderes Bild: zwei Fotos, die an eine Holzwand gepinnt wurden. Das eine zeigt den Wiedaer Glockenturm, das andere eine...