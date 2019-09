Südharz-Fusion: Trio sammelt Unterschriften für Bürgerbegehren

An zig Haustüren in Bad Sachsa und seinen Ortsteilen wollen Andreas Petzold, Silvia und Matthias Gerlach in den kommenden Wochen und Monaten klingeln, um Unterschriften für ein Bürgerbegehren zu sammeln. Bekommt das Trio 641 Unterschriften zusammen, wird es einen Bürgerentscheid – eine Art Wahl –...