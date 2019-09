Helfer verschönern den Klosterort Walkenried

Die Mitglieder des Vereins Wir Walkenrieder wollen den Klosterort attraktiver für Einwohner und Urlauber machen. Beim jüngsten Dankeschön-Grillen auf dem Geiersberg ließen die Helfer die vergangenen Aktionen Revue passieren. Vereinsvorsitzender Michael Reinboth zog dabei eine durchaus positive Bilanz der geleisteten Arbeiten in und um Walkenried.

Reinboth nannte den Kiosk am Priorteich als ein Beispiel. Die Mitglieder stellten zudem viele neue Sitzbänke auf, erneuerten mehrere Geländer an den Aussichtspunkten der Umgebung und die Beschilderung der Wanderwege. Außerdem pflegten sie Grünflächen im Klosterbereich und den Blumenschmuck am Torbogen.

Ferner sind die Vereinsmitglieder dabei, wenn für Kloster- und Weihnachtsmarkt auf- und abgebaut wird, sie haben auch allen Marktbuden einen neuen Anstrich verpasst. Reinboth erwähnte dabei die Unternehmen Harzenergie und Saint Gobain Formula als Unterstützer. Letzteres stellt etwa einen Radlader für den Budenauf- und -abbau zur Verfügung. Der Vereinsvorsitzende lobte weiterhin die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, mit den Landesforsten und mit anderen Walkenrieder Vereinen.

Spielplatz muss attraktiver werden

Doch auch Kritik äußerte Michael Reinboth. Die meisten Spielgeräte auf dem einzigen öffentlichen Walkenrieder Spielplatz am Geiersberg seien vor zwei Jahren runderneuert worden, sagte er. Doch dann seien zwei Geräte entfernt worden. Die Attraktivität des Spielplatzes müsse erhöht werden, denn er sei für viele Familien aus Walkenried ein wichtiger Anlaufpunkt und solle dies auch bleiben.

Christopher Wagner, Allgemeiner Vertreter des Walkenrieder Bürgermeisters, berichtete, dass noch in diesem Jahr ein neues Spielgerät angeschafft und im Frühjahr 2020 aufgebaut werden soll. Auch das Thema Beachvolleyballplatz werde die Gemeinde anpacken. Und für den Kiosk auf der Bergspitze suche man einen „Kümmerer“.

Claus Eggert (links) und Dr. Dieter Klein verweilen auf einer neuen Sitzbank. Foto: Wir Walkenrieder

Reinboth berichtete weiter, dass sich der Verein um den Grillplatz und den Kiosk am Geiersberg kümmern wolle – „aber dazu müssen die Spielregeln klar sein“. Vorsitzender Reinboth erläuterte, es könne nicht sein, dass der Platz vermietet werde, und bei Schäden sei es hinterher niemand gewesen.

Feststeht hingegen bereits, dass die Arbeiten am Priorteich-Kiosk im kommenden Jahr fortgesetzt und abgeschlossen werden sollen. Der Verein Wir Walkenrieder bekommt dabei Unterstützung von der Firma Volker Traut.

Ferner sollen rund 100 Meter Geländer in Abstimmung mit den Landesforsten noch Stück für Stück erneuert werden.

Der Klosterpfad ist ein wichtiges Projekt, das der Verein Wir Walkenrieder unterstützt. Der Pfad ist in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen worden und soll die Klosterbesucher dazu anregen, auch die weitere Umgebung des Klosters zu erkunden und mehr von Walkenried kennenzulernen. Und wenn alles passe, werde man sich auch weiter um den Geiersberg bemühen, so Reinboth. Sein Verein wolle den Eigenanteil für das Vorhaben einbringen, den die Gemeinde nicht zahlen könne.

Verein hat mehr als 150 Mitglieder

Beim Dankeschön-Grillen zog der Verein eine Zwischenbilanz und blickte auf kommende Arbeiten. Foto: Wir Walkenrieder

„Wir stemmen uns mit allen unseren Möglichkeiten gegen den demografischen Wandel. Das Wohnen auf dem Land hat Zukunft, wenn es gelingt, die Orte attraktiv gerade auch für junge Familien zu machen und Gäste anzulocken“, fasste Reinboth die Vereinsziele zusammen. Hierzu gehöre – neben einer Infrastruktur mit gutem Nahverkehr, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten, Schule, Kindertagesstätte und Hort – ein attraktives Ortsbild und eine erlebenswerte Umgebung.

Dabei hilft Wir Walkenrieder mit. Der Verein hat inzwischen mehr als 150 Mitglieder. Aktive Vereinsmitglieder, weitere Helfer und Sponsoren waren zu dem jährlichen Dankeschön-Grillen eingeladen. Dabei begrüßte Vorsitzender Reinboth sowohl Christopher Wagner als auch Ortsbürgermeister Claus Eggert, der selbst dem Verein angehört.