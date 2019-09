150 Strohballen stehen bei Neuhof in Flammen

150 Strohballen sowie ein Ladewagen sind in der Nacht zum 2. September aus noch ungeklärter Ursache bei einem Feuer verbrannt. Gegen 22.07 Uhr war die Freiwillige Feuerwehr Neuhof alarmiert worden, gemeldet wurden etwa zehn brennende Strohballen am Ortsausgang in Richtung Branderode. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer bereits auf mindestens 60 Strohballen übergegriffen war, weshalb die Ortsfeuerwehr Bad Sachsa nachalarmiert wurde. Die Leitstelle des Landkreises Nordhausen bot den Einsatzkräften zudem Unterstützung durch die Ortswehr Branderode an, die man gern annahm. Ein ansässiger Landwirt half den Einsatzkräften zudem, indem er mit seinem Traktor die Ballen zum Löschen auseinanderzog. Mit den Tanklöschfahrzeugen wurden ein Pendelverkehr aufgebaut, ansonsten das Wasser aus der Uffe entnommen. Vor Ort war auch die Polizei Bad Lauterberg, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat, wie auch ein RTW der DRK-Bereitschaft Bad Lauterberg zur Sicherung der Einsatzkräfte. Als erkennbar war, dass das Feuer nicht zu einfach zu löschen sei, fuhr man die Kräfte wieder herunter, ließ die Ballen kontrolliert abbrennen unter der Aufsicht der Feuerwehr Neuhof, die bis 7 Uhr am Morgen des 2. September die Feuerwehr Neuhof als Brandwache fungierte. Diese wurden im Anschluss von der Ortsfeuerwehr Bad Sachsa abgelöst, um 14 Uhr übernehmen wieder die Neuhofer die Wache „bis das Feuer endgültig aus ist“, erklärt Dennis Klinke von der Freiwilligen Feuerwehr Neuhof gegenüber unserer Zeitung. Vor Ort waren in der Nacht die Feuerwehr Neuhof mit drei Fahrzeugen und 20 Personen, die Feuerwehr Bad Sachsa mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften, die Feuerwehr Branderode mit einem Fahrzeug und sechs Personen sowie die Polizei Bad Lauterberg und die DRK-Bereitschaft Bad Lauterberg. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Die Löscharbeiten liefen die ganze Nacht hindurch. Foto: Dennis Klinke / Freiwillige Feuerwehr Neuhof