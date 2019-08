Südharz-Fusion: Walkenried will keine Samtgemeinde bilden

Die Kommunalpolitik in Walkenried hat erneut vorgelegt: Einstimmig beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung ein aktualisiertes Eckpunktepapier, mit dem man in die weiteren Verhandlungen über eine mögliche Fusion mit den Städten Bad Sachsa und Bad Lauterberg eintreten möchte. Bereits bei der...