Neuhof. Unbekannte Täter haben vermutlich versucht, die Kranichteichhütte in Neuhof in Brand zu stecken. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Schwelbrand in Neuhof – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Ermittlungen wegen Brandstiftung hat die Polizei eingeleitet, da bisher unbekannte Täter vermutlich Montagabend oder Montagnacht mutmaßlich versucht haben, die Kranichteichhütte in Neuhof in Brand zu stecken. Das meldet die Polizei Bad Lauterberg.

Dienstagvormittag bemerkten Mitarbeiter der Stadt Bad Sachsa demnach bei Pflegearbeiten in der Nähe des Kranichteiches einen Brandgeruch und entdeckten im Bereich des Dachstuhls der aus Holz bestehenden Schutzhütte zwei Glutnester, die die Holzbalken schon erheblich beschädigt hatten. Da eine Selbstentzündung laut Polizei auszuschließen sei, müssten die Täter versucht haben, die Balken mit Brandbeschleuniger anzustecken. Dass es nicht zu einem offenen Feuer, sondern nur zu einem Schwelbrand gekommen ist, sei vermutlich nur dem Zufall zu verdanken, so die Beamten in ihrer Mitteilung. Der entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen zwischen 3.500 und 5.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem bzw. den Tätern geben können oder die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei (Telefon 05523/481) oder der Stadt (Telefon 05523/3003-0) Bad Sachsa zu melden.