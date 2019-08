Schützen und Vereine ziehen durch Walkenried

Die Saison der Schützen- und Volksfeste im Altkreis Osterode ist beendet: Mit Musik und Tanz endete am Sonntagabend das 168. Volksfest, zu dem die Schützengesellschaft Walkenried erneut zahlreiche Gäste und Einwohner im Ort und vor allem auf dem Festplatz auf dem Kupferberg begrüßen konnte.

Dabei sah es zum Auftakt so aus, als hätten die Verantwortlichen des dreitägigen Festtreibens kein Glück mit dem Wetter: Am Freitagabend zogen schwarze Wolken auf und nahezu gleichzeitig, als sich der traditionelle Fackelumzug in Bewegung setzte, fing es an zu regnen. Somit mussten die Niederlegung des Kranzes am Ehrenmal wie auch der abschließende Gang auf den Kupferberg im Regen absolviert werden.

Dunkle Wolken beim Festumzug

Auch kurz vor dem großen Festumzug am zweiten Tag zogen einige dunkle Wolken auf, es blieb aber trocken – mit einigen stürmischen Böen. Am Ende eigentlich ideales Wetter zum Marschieren, weshalb die Stimmung bei den Teilnehmern bestens war.

Neben zahlreichen örtlichen Vereinen – darunter auch wieder die DLRG-Ortsgruppe, die mit ihren Wasserpistolen die Zuschauer erfrischte – konnte die Schützengesellschaft Walkenried auch wieder Abordnungen zahlreicher befreundeter Schützenvereine und -gesellschaften wie aus Zorge und Wieda begrüßen. Für die passende Musik sorgten neben den Lokalmatadoren vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Walkenried auch der Fanfarenzug Neuhof und der Schalmeienzug Osterhagen.

Etwas fehlte jedoch in der bunten Karawane: der Erwesbär samt Gefolge. Ein Bericht von der Proklamation der neuen Walkenrieder Würdenträger folgt in einer der nächsten Ausgaben.