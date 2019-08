Wassertretstelle im Vitalpark ist wieder geöffnet

Bad Sachsa. Anfang des Jahres hatten Vandalen die Parktoiletten zerstört und dabei die von den Wänden gerissenen Spiegel in die Wassertretstelle geworfen.

Die Bad Sachsa Holding teilt mit, dass die Wassertretstelle im Vitalpark ab sofort wieder genutzt werden kann. Den ersten Praxistest haben dann auch gleich die Auszubildenden der städtischen Gesellschaften durchgeführt, nachdem die Verantwortlichen sich von der Nutzungsbereitschaft der Wassertretstelle überzeugt haben. Anfang des Jahres haben Vandalen die öffentlichen Parktoiletten zerstört und dabei die von den Wänden gerissenen Spiegel in die Wassertretstelle geworfen. Das in der Zeit stark fließende Gewässer hat dann die Scherben im gesamten Bereich verteilt und teilweise mit Schlamm und Geröll überdeckt, so dass die gesamte Wassertretstelle aufwendig ausgebaggert und wieder hergestellt werden musste.„Wenn auch leider später als geplant, haben wir die Chance genutzt, auch gleich die ganze Anlage wieder herzustellen“, freut sich Martin Völz, Geschäftsführer der Bad Sachsa Holding.