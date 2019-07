Die „Steinschen“ laden wieder zur großen Party ein

Alle zwei Jahre findet in Steina das große Kielkopp-Fest mit Kiepenmarkt unter dem Motto „Feiern bei Freunden“ statt. Auch in diesem Jahr, bereits zum siebten Mal, haben die Veranstalter, der Förderverein Steina, wieder ein unterhaltsames, buntes Programm für Jung und Alt für den 3. und 4. August auf die Beine gestellt.

An den unterschiedlichen Veranstaltungsorten wie der Kielkopp-Meile, der Hauptbühne, in Uwes Pub, in Rudis Weinhof, dem Glasmuseum, dem Jugendplatz, dem Kiepenmarkt im Kurpark und der Katharinen-Kirche gibt es Unterhaltung durch Livemusik verschiedener Interpreten und Gruppierungen. Harzer Grillspezialitäten und viele weitere Leckerbissen sowie ein breitgefächertes Angebot an Getränken können die Besucher genießen.

Die Los Losers sorgen wieder für Musik. Foto: Thorsten Berthold / hk

Im Glasmuseum gibt es Sonderführungen; es gibt Kinderspiele und Spaßklettern für Jugendliche. Im Kurpark wird traditionelle Handwerkskunst angeboten, dort gibt es auch Kaffee und Kuchen. Ein Kinderprogramm ist in der Kirche vorbereitet.

Bei der letzten Veranstaltung vor zwei Jahren tummelten sich tausende Besucher auf dem Fest. „Genaue Besucherzahlen gibt es nicht, da wir keinen Eintritt nehmen. Aber an 10.000 Gästen hat sicherlich nicht viel gefehlt“, erklärt einer der Verantwortlichen. Daher hofft man auch in diesem Jahr auf eine ähnlich positive Resonanz.

Das Erfolgsgeheimnis sei die Kombination aus der Atmosphäre in den liebevoll gestalteten, historischen Innenhöfen, der Livemusik auf den drei Bühnen und der Zusammenarbeit des gesamten Dorfes. „Die Idee des Festes hat den Ort zusammengeschweißt: Wir zeigen gemeinsam, dass in einem kleinen Dorf im Südharz etwas entstehen kann, dass viele Menschen aus der Nähe und Ferne begeistert. Demografischer Faktor hin oder her,“, freut sich Ortsbürgermeister Frank Kellner.

„Wir haben wieder das Ziel ein Programm für alle Altersgruppen von 1 bis 99 zu bieten“, freut sich Rüdiger Henze auf das Fest am ersten August-Wochenende, der als Vorsitzender des Fördervereins Steina einer der Hauptorganisatoren ist.

Unter anderem mit Plakaten und Flyern wird die Veranstaltung entsprechend beworben. Und eine Werbetour der besonderen Art fand am in der Bad Lauterberger Fußgängerzone statt: Dort bewegte sich ein Tross kostümierter Begleiter um einen historischen Traktor mit dem bekannten „Gefängniswagen“ durch die Hauptstraße.

Die Besucher haben stets ihren Spaß. Foto: Thorsten Berthold / HK

Der „Ausrufer“ mit seiner lauten Handklingel und die Fahrgeräusche des Traktors erweckten reichlich Aufmerksamkeit bei den Besuchern in der Hauptstraße, so dass etliche Flyer verteilt werden konnten. Gerade der Gefängniswagen wurde bestaunt – und es gab sogar einige Bad Lauterberger, die sich freiwillig „mal so zur Probe“ in diesen begaben. Somit steht einer erfolgreichen Neuauflage dieses Festes nichts mehr im Wege.

Eröffnet wird das Großereignis am kommenden Samstag, dem 3. August, um 12 Uhr, am Glasmuseum durch den Ortsbürgermeister Frank Kellner. Zeitgleich beginnt der Kiepenmarkt und das Kinderprogramm.

In diesem Jahr gibt es wieder viele Stunden Livemusik auf den drei Bühnen. Auf der Hauptbühne mitten im Dorf spielt am Samstagabend um 19.30 Uhr in diesem Jahr Jukboxs Sixx: Das Repertoire der Band aus Duderstadt reicht von Welthits und Partykrachern aus den letzten Jahrzehnten über aktuelle Charthits bis hin zu aktuellem Deutschpop. Etwas traditioneller geht es auf Rudis Weinhof zu: Die Kielkoppmusikanten werden dort den Nachmittag musikalisch gestalten. Aus Uwes Hof wird Uwes Pub und steht somit unter einem völlig neuen Motto: Am Samstagnachmittag wird dort Irisch Folk von Louis Fitz zu hören sein. Nicht fehlen dürfen schließlich am Sonntag die Los Losers, die Kultband aus Osterode, die am Sonntagnachmittag auf Rudis Hof zu hören sind.

130 Helferinnen und Helfer sind wieder im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK

Alte Handwerkskunst auf dem Kiepenmarkt im Kurpark, das Kinderprogramm auf der Festmeile und vor der Kirche, Spaßklettern, Eisenbahn, Kinder-Bungee und der Open-Air-Gottesdienst am Sonntagmorgen sind weitere Highlights.

Hinter der großen Party steht aber auch ein großes, 25-köpfiges Organisationsteam sowie mehr als 130 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. „Es wird wieder gearbeitet bis zur letzten Sekunde und zum Schluss fast 24 Stunden am Stück – aber das lohnt sich: Wir freuen uns auf unsere Gäste“, betont Kellner.

Das Programm:

Samstag, 3. August: 12 Uhr am Glasmuseum: Festeröffnung durch den Ortsbürgermeister und historische Persönlichkeiten aus dem Südharz; ab 12 Uhr am Kurpark: Kiepenmarkt mit bunten Markttreiben und alten Handwerkskünsten; ab 12 Uhr Kielkoppmeile und Jugendplatz: Kinderprogramm mit Bungee Run, Karussell, Spiele, Spaßklettern, Eisenbahn, Fotobox; ab 12 Uhr an der Katharinen-Kirche: Kinderprogramm; ab 14 Uhr an der Hauptbühne: Beginn der Kinderrallye; ab 13 Uhr bei Uwes Pub: Musik mit DJ Alex B; 14.30 Uhr bei Rudi’s Wein-Hof: Musik mit den Kielkopp Musikanten; 15 Uhr bei Uwes Pub: Musik mit Louis Fitz; 15 Uhr auf der Hauptbühne: Musik mit den Südharzer Buntspechten; ca. 16 Uhr an der Hauptbühne: Siegerehrung Kinderrallye; 17 Uhr an der Hauptbühne: Guggemusik Pfaffenweiler, 19 Uhr bei Uwes Pub: Musik mit DJ Alex B; 19.30 bis 24 Uhr bei Rudi‘s Wein-Hof: Musik mit dem Ensemble Mikados; 19.30 bis 24 Uhr auf der Hauptbühne: Musik mit der Band Jukbox Sixx

Sonntag, 4. August: 9.30 Uhr an der Hauptbühne: Open-Air-Gottesdienst; ab 10 Uhr bei Rudi‘s Wein-Hof: Frühstück und Frühschoppen für Jedermann mit Musik vom Ensemble Mikados; ab 11 Uhr bei Uwes Pub: Musik mit DJ Alex B; ab 11 Uhr in der Katharinen-Kirche Kinderprogramm; ab 11 Uhr am Kurpark: Kiepenmarkt; ab 11 Uhr: Kielkoppmeile und Jugendplatz: Kinderprogramm mit Bungee Run, Karussell, Spiele, Spaßklettern, Eisenbahn und vielem mehr; 12.30 Uhr bei Uwes Pub: Musik mit Saxon Stone; 13.30 Uhr bei Rudi’s Wein-Hof: Musik mit The Los Losers; etwa 15 Uhr an der Hauptbühne: Auftritt „Tanzmäuse“ Tettenborn; 15 Uhr an der Hauptbühne: Musik mit dem Fanfarenzug Neuhof

Für besondere Schmankerl, wie die „Schmerlbremse“ im Jahr 2017 sind die Steinaer bei ihrem großen Fest immer gut. Foto: Thorsten Berthold / HK