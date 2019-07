Unbekannter schießt auf Haus in Zorge

Auf ein Wohnhaus in Zorge hat ein bislang unbekannter Schütze am vergangenen Mittwoch insgesamt vier Schüsse abgegeben. Wie die Polizei in Bad Lauterberg am Montag mitteilte, handelte es sich bei der benutzten Waffe vermutlich um ein Luftgewehr.

Die Hauseigentümer, ein in der Straße „In den Ellern“ wohnendes Ehepaar, hatten gegen 18.30 Uhr vier Beschädigungen an der Fassade beziehungsweise an der Haustür festgestellt und zwei Diabolo-Geschosse, das sind Projektile für Luftgewehr und -pistole sowie CO 2 -Waffen, aufgefunden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter beziehungsweise zu den Tätern oder zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Walkenried unter Telefon 05525/1685 zu melden. pol