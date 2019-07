Besondere Beleuchtung für den Vitalpark wird installiert

Im wahrsten Sinne des Wortes fleißige Kabelträger sind seit den Nachmittagsstunden des 26. Juli im Bad Sachsaer Vitalpark im schweißtreibenden Einsatz. Den Lohn dieser Arbeit können die Besucher des Bad Sachsaer Lichterfestes am Samstag, 27. Juli, ab 18 Uhr erleben. Erstmals wird der Vitalpark in ein spezielles Licht gehüllt, bei dem vor allem die Bäume angestrahlt werden. Dies ist aber nur eine der verschiedenen Attraktionen, die sich die GLC, der Betreiber der Touristinformation Bad Sachsa, als Ausrichter des beliebten Festes, hat einfallen lassen. Dabei zeigt sich das Team auch spontan: Aufgrund der Witterung musste das geplante Höhenfeuerwerk gestrichen werden, wofür man aber eine andere, ebenfalls spannende Attraktion als Ersatz gefunden hat. Was genau dies ist, dass will man noch nicht verraten. Einwohner und Gäste, die an dem Fest der tausend Lichter teilnehmen möchten, können ihre Ticketbändchen an der Abendkasse am 27. Juli erhalten, der Vorverkauf ist abgeschlossen. dx

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder