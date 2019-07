Regierung gedenkt dem deutschen Widerstand

Das Attentat gegen Adolf Hitler, von Stauffenberg und zahlreichen Mitverschwörern vorbereitet, scheiterte noch am selben Tag, dem 20. Juli 1944 – vor 75 Jahren. 46 Kinder der Attentäter waren in der Folgezeit ins Borntal in Bad Sachsa verschleppt worden. Dort wurde am jetzigen 20. Juli an diese Vorgänge mit einer Kranzniederlegung erinnert (wir berichteten).

Die Gedenkveranstaltung der Bundesregierung an den deutschen Widerstand wird jedes Jahr in Berlin mit einer Feierstunde begangen, diesmal im Ehrenhof des Bendlerblocks, direkt an jenem Ort, an dem noch in der Nacht zum 21. Juli 1944 auf Befehl von Generaloberst Fromm die Widerstandskämpfer General Olbricht, Oberst von Stauffenberg, Oberst Ritter Mertz von Quirnheim und der Adjutant Stauffenbergs, Oberleutnant Werner von Haeften, erschossen wurden. Ludwig Beck starb schon Stunden vorher.

Ralph Boehm, 2. stellvertretender Bürgermeister, war nach Berlin gereist, um die Stadt Bad Sachsa zu vertreten. Die diesjährige Hauptrednerin, Bundeskanzlerin Angela Merkel, erwähnte zu Beginn ihrer Rede die Tatsache, dass die Kinder der Attentäter nach Bad Sachsa verbracht worden waren. Wie andere Redner auch ging sie auf die Vielseitigkeit des Widerstandes ein und hob insbesondere die Weiße Rose, die Rote Kapelle, Georg Elser, die Sinti und Roma, den jüdischen Widerstand, den der Kommunisten wie auch der Gewerkschaften und kirchlichen Gruppierungen hervor. Sie betonte, dass das Scheitern des Attentats „eine Katastrophe für unser Land, für Europa und die Welt“ war, angesichts der Millionen Menschen, die ihr Leben noch bis zum Kriegsende verloren. Den Akteuren des 20. Juli gedenke sie mit größter Hochachtung: „Sie handelten, als andere schwiegen. Sie folgten ihrem Gewissen und übernahmen Verantwortung für ihr und unser Land, als andere wegsahen. Sie stellten Menschlichkeit über ihr eigenes Menschenleben“. Und weiter: „Von Anfang an fanden sich mutige Menschen, die sich gegen das nationalsozialistische Regime zur Wehr setzten. Und obwohl viel zu wenige aufstanden, war der Widerstand doch vielfältig. Heute ehren wir das Andenken aller, die sich dieser unmenschlichen Diktatur widersetzten.“

Tags zuvor eröffnete Prof. Dr. Tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, die Ausstellung „Ihr trugt die Schande nicht…“ (1. Zeile des Textes von Prof. Edwin Redslob auf dem Ehrenmal im Bendlerblock) über die frühe Erinnerung an den 20. Juli 1944, die zunächst nur auf Initiative der Überlebenden und Angehörigen stattfand. In der öffentlichen Wahrnehmung galten die am Widerstand Beteiligten noch lange Zeit als „Verräter“ und „Eidbrecher“. Erst Mitte der 1950er Jahre begann sich dieses Bild zugunsten einer stärkeren Anerkennung des Widerstands gegen den Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland zu wandeln. Die neue Sonderausstellung läuft bis zum Jahresende.

Nach dem Besuch dieser Sonderausstellung ging es auf Einladung des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller, zum „traditionellen Empfang für die Hinterbliebenen des Aufstands vom 20. Juli 1944“ in den Wappensaal des Berliner Rathauses. In seinen Grußworten, wie auch am 20. Juli im Bendlerblock, ging Müller insbesondere auf „ein Leben in Freiheit und in Achtung der Menschenwürde“ ein – sie sei „keine Selbstverständlichkeit. Das ist die Botschaft des 20. Juli 1944, die für unsere Gesellschaft bestimmend ist und bleibt. Darum ist das Gedenken an das Attentat und an den Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime keineswegs rückwärtsgewandt, sondern es ist zutiefst mit unserer Zukunft verbunden. Denn wir lernen aus dieser Tat und den mit diesem Widerstand verbundenen historischen Erfahrungen, dass Freiheit und Menschenrecht erkämpft, bewahrt und verteidigt werden müssen.“