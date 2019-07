Lichterzauber und Feuershow erleuchten Vitalpark Bad Sachsa

Bad Sachsa. Die GLC Glücksburg Consulting AG lädt am 27. Juli zum beliebten Lichterfest in Bad Sacha ein.

Den Vitalpark in einem ganz besonderen Licht können die Besucher am kommenden Samstag, dem 27. Juli, ab 18 Uhr beim beliebten Lichterfest erleben. Eine einzigartige, professionelle Beleuchtung wird dafür sorgen, dass die Bäume und Sträucher in ein ganz besonderes Licht gehüllt werden“, erklärt Madlen Hellriegel vom Team der ausrichtenden GLC Glücksburg Consulting AG, die die Tourist-Information Bad Sachsa betreibt, und verspricht, dass ein solches Farbenspiel in der Region noch nirgends zu bewundern war.

Aber das ist nicht das einzige besondere an diesem Abend: Auch das Hotel Romantischer Winkel wie auch Göbel’s Vital Hotel werden in besonderen Farben angestrahlt, so dass die Gäste bereits auf dem Weg hin zum Park ihr erstes Aha-Erlebnis haben dürften.

Dankbar ist das Team der Touristinfo dabei, dass sich die Verantwortlichen der beiden Hotels nicht nur damit einbringen, sondern wie weiterhin auch noch die Stadtsparkasse Bad Sachsa die professionelle Beleuchtung im Kurpark mit sponsern.

Insgesamt werden wieder tausende LED-Lichter aber auch Kerzen wieder dafür sorgen, dass der Vitalpark sich als ein buntes Farbenmeer mit Motiven, die vor allem bei Fotografen sehr begehrt sind, verwandelt.

Das Team der Tourist-Information Bad Sachsa kann aber auch mit einer weiteren, besonderen Premiere aufwarten: der illuminierte Meeresgott Aquarius mit seinen leuchtenden Quallen wird die Besucher sicher zum Staunen bringen. Aquarius wurde eigens für unser Lichterfest von dem Feuervarieté Cedrus Inflamnia zum Leben erweckt. Ein weiteres Highlight wird die spektakuläre Pyro-Feuershow mit Großillusionen, Riesenvulkan und Feuer-Pyroartistik bis Effektstufe 8 sein.

Die Gäste erleben zudem tolle Livemusik mit zwei bekannten Gruppen, die sich auch in Bad Sachsa bei ihren Konzerten bereits viele Fans erspielen konnten: die „Waiting Room Jazzband“ und die Harzer Partyband „Anno-nym“ werden auftreten. Weiterhin wird es im Rahmenprogramm unter anderem feuerspuckende LED-Walking Acts sowie als krönenden Abschluss das beliebte Höhenfeuerwerk über dem Schmelzteich geben.

Für alle kleinen Besucher gibt es vor dem Kurhaus eine Dino - Hüpfburg, Seifenblasenspaß sowie im Foyer des Kurhauses eine Laternen-Bastelstraße. Besonders beliebt ist bei Groß und Klein auch der bunte Laternenumzug um 21 Uhr um den Schmelzteich, bei dem sich die Lichter im Wasser des Sees spiegeln. Treffpunkt hierfür ist die Kasse am Kurhaus.

Für das leibliche Wohl ist natürlich auch in verschiedenster Form gesorgt. Anbieter aus der Region bieten verschiedene Spezialitäten.

Ein Eintritt zu der Veranstaltung wird erhoben. Karten sind noch zum Vorverkaufspreis in der Tourist-Information Bad Sachsa, Am Kurpark 6, sowie am 27. Juli an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen erhalten Interessierte zudem unter Telefon 05523/474990.