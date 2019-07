Erlöse vom Parkfest verteilt

Der Sprecher der IG Steffen Blau überreichte zusammen mit Marcel Flohr(re.) an Marius Klenner(2.v.l.) vom Verein TV-Friesen für die „Tanzmäuse“ und an Sven Obermann vom ASB für die Aktion „Wünschewagen“ je eine Geldspende.

Trotz Urlaubszeit konnte Steffen Blau bei dem jüngsten Treffen der „Interessengemeinschaft STRABS-freies Walkenried“ im Vereinsheim am Sportplatz 25 interessierte Haus-und Grundstücksbesitzer begrüßen. Mit einem Rückblick auf das recht gut besuchte Parkfest der IG begann die Zusammenkunft. Der Sprecher der IG Steffen Blau stellte dabei den Dank an alle beteiligten Personen und Vereine in den Mittelpunkt. Während der Gesamterlös der Veranstaltung der Grundschule der Gemeinde nach den Ferien übergeben werden soll, überreichte Steffen Blau dem ASB für die Aktion „Wünschewagen“ und dem TV Friesen für den Auftritt der „Tanzmäuse“ je eine Geldspende.