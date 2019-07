Bad Sachsa: Zwei Autos brennen, 23-Jähriger wird verprügelt

Bad Sachsa. In Bad Sachsa passierten am Samstag fast zeitgleich mehrere Straftaten. Ob sie zusammenhängen, ermittelt die Polizei. Sie sucht Zeugen.

Zu mehreren Straftaten kam es am vergangenen Samstag im Kurort Bad Sachsa. Dort wurden in der Nacht gegen 23.20 Uhr zwei Autos von bislang noch unbekannten Tätern in Brand gesteckt. Zudem wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Darüber informierte jetzt die Polizei.

Fast gleichzeitig wurde ein 23-jähriger Mann aus Bad Sachsa nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt von mehreren Männern angegriffen und zusammengeschlagen. Nach Aussagen des Opfers war er auf dem Heimweg nach einer Feier und wurde in der Blücherstraße von zwei dunkelgekleideten Männern verfolgt, die ihn schließlich einholten. Einer von beiden attackierte den 23-jährigen Bad Sachsaer, der zu Boden stürzte. Ihm gelang es danach, die Polizei zu Hilfe zu rufen. Als die Streife eintraf, lag der Mann noch auf dem Boden, von den Tätern fehlte jede Spur. „Die zum Tatort gerufenen Rettungskräfte stellten Prellungen und eine schwere Gehirnerschütterung fest“, berichtet eine Sprecherin der Polizeiinspektion Göttingen. Der Mann wurde in das Klinikum in Herzberg gebracht, wo er am Montag noch stationär behandelt wurde. Von ihm erhofft sich die Polizei weitere Hinweise zum Tathergang und den Tätern.

Feuerwehr musste helfen

Gegen 23.20 Uhr war bei der Polizei zudem ein Notruf eingegangen, dass in der Straße „Am Kurpark“ ein Auto brenne. Als die alarmierte Funkstreife der Polizei wenige Minuten später am Brandort eintraf, stand ein Opel Astra bereits in Vollbrand und aus einem Audi A3 schlugen Flammen heraus.

Den Polizisten gelang es zwar, die Flammen im Audi einzudämmen. Dennoch musste die Feuerwehr Bad Sachsa zu Hilfe gerufen werden, die mit 17 Einsatzkräften die weiteren Löscharbeiten übernahm. Warum die beiden Autos in Brand gerieten, ist noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung. In der Tatnacht wurden außerdem im Bereich des Kurparks an einem schwarzen 2er BMW ein Scheibenwischer verbogen und von einem schwarzen Skoda das hintere Kennzeichen abgerissen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. Ob die Taten zusammenhängen, ist derzeit noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Dienststelle in Bad Sachsa (05523/481) zu melden. Insbesondere der Fahrer eines roten Mercedes A-Klasse, der sich zur Tatzeit „Am Kurpark“ aufhielt, wird gebeten, sich zu melden, da er Beobachtungen gemacht haben könnte.