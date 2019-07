Lichterzauber und Pyroshow im Vitalpark

Bad Sachsa. Das Team der Tourist-Info lädt am 27. Juli wieder zum beliebten Lichterfest ein.

Es ist eine Institution im Veranstaltungskalender von Bad Sachsa: das Lichterfest im Vitalpark zieht immer wieder tausende Besucher an. Die Planungen für die Auflage 2019, die am 27. Juli ab 18 Uhr ausgerichtet wird, laufen auf Hochtouren – und dank gleich einiger Neuerungen will das Team der ausrichtenden GLC Glücksburg Consulting AG, die die Tourist-Information Bad Sachsa betreibt, neue Maßstäbe setzen. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklären Madlen Hellriegel und Tatiana Zavareze-Domingo, dass den Besucher dabei ein Mix aus bewährten Angeboten und im wahrsten Sinne des Wortes sehenswerten Neuerungen geboten werden wird.

Die deutlichste Neuerung wird dabei passenderweise von weitem sichtbar sein: „Eine einzigartige, professionelle Beleuchtung wird dafür sorgen, dass die Bäume und Sträucher in ein ganz besonderes Licht gehüllt werden“, erklärt Madlen Hellriegel und verspricht, dass ein solches Farbenspiel in der Region noch nirgends zu bewundern war.

Aber das ist nicht das einzige: Auch das Hotel Romantischer Winkel wie auch Göbel‘s Vital Hotel werden an diesem Abend in besonderen Farben angestrahlt, so dass die Gäste bereits auf dem Weg hin zum Park ihr erstes Aha-Erlebnis haben dürften. Dankbar ist das Team der Touristinfo dabei, dass sich die Verantwortlichen der beiden Hotels nicht nur damit einbringen, sondern wie weiterhin auch noch die Stadtsparkasse Bad Sachsa die professionelle Beleuchtung im Kurpark mit sponsern.

Die Bäume werden professionell beleuchtet. Foto: Veranstalter

Insgesamt werden wieder tausende LED-Lichter aber auch Kerzen wieder dafür sorgen, dass der Vitalpark sich als ein buntes Farbenmeer mit Motiven, die vor allem bei Fotografen sehr begehrt sind, verwandelt.

Das Team der Tourist-Information Bad Sachsa kann aber auch mit einer weiteren, besonderen Premiere aufwarten: der illuminierte Meeresgott Aquarius mit seinen leuchtenden Quallen wird die Besucher sicher zum Staunen bringen. Aquarius wurde eigens für unser Lichterfest von dem Feuervarieté Cedrus Inflamnia zum Leben erweckt.

Die Mitglieder des Varieté werden zudem für eine weitere, immer wieder beliebte Attraktion des Lichterfestes sorgen: eine spektakuläre Pyro-Feuershow mit Großillusionen, Riesenvulkan und Feuer-Pyroartistik bis Effektstufe 8. Weiterhin wird es im Rahmenprogramm feuerspuckenden LED-Walking Acts und als krönenden Abschluss das beliebte Höhenfeuerwerk über dem Schmelzteich geben.

Aber nicht nur das Auge kann einiges erleben am 27. Juli, sondern auch das Feiern an sich kommt nicht zu kurz. Für die passende Musik hat man dabei zwei bekannte Gruppen engagiert: die Waiting Room Jazzband und die Harzer Partyband Anno-nym. Beide sind in der Region bestens für ihre Partymusik bekannt und begeisterten die Besucher bei ihren vorherigen Auftritten in der Uffestadt.

Die jüngeren Besucher können sich ebenfalls auf ihr eigenes Programm freuen: Vor dem Kurhaus werden eine Dino-Hüpfburg, Seifenblasenspaß sowie im Foyer des Kurhauses eine Laternen-Bastelstraße geboten. Besonders beliebt ist bei Groß und Klein auch der bunte Laternenumzug um 21 Uhr um den Schmelzteich, bei dem sich die Lichter im Wasser des Sees spiegeln. Treffpunkt hierfür ist die Kasse am Kurhaus. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch in vielfältigster Form an dem Abend gesorgt, wobei auch hier neue Spezialitäten angeboten werden.

„Das Lichterfest in dieser Form ist ein Alleinstellungsmerkmal in der gesamten Region, niemand sollte es verpassen mit uns in Bad Sachsa zu feiern“, betonten Hellriegel und Zavareze-Domingo unisono. Beide betonen auch noch einmal, dass eine solche Großveranstaltung nur dank der Unterstützung von Sponsoren aber auch Helfern wie dem Harzklub-Zweigverein Bad Sachsa zu realisieren ist.

Ein Eintritt zu der Veranstaltung wird erhoben. Karten sind ab sofort im Vorverkauf in der Tourist-Info Bad Sachsa erhältlich.