Wiedaer küren ihre schönste Hunde

Bereits zum siebten Mal nahm am Samstag der Hundesportverein Wieda am bundesweit gefeierten Tag des Hundes teil. In diesem Jahr boten die Mitglieder des HSV ihren vierbeinigen Besuchern erstmalig einen Mitmach-Parcours, der großen Anklang fand. An 24 Stationen konnten Elemente aus dem gesamten Trainingsangebot ausprobiert werden. Der Tagessieger und damit der schönste Hund von Wieda 2019 wurde Fräulein Smilla.

Bei den Übungen aus Basis, Welpen- und Junghunde-Training, Rally Obedience, Fit und Fun mit Hund, Obedience sowie Agility fand jeder Hund seine Lieblingsübung und die menschlichen Besucher merkten, wie viel Spaß das Training mit dem Hund machen kann.

Buntes Angebot zum Ausprobieren für die Vierbeiner

Im Ziel angekommen, gab es dann auch für jeden Hund ein kleines Überraschungsgeschenk. Wieder mit dabei waren auch Verkaufsstände, die Tombola und das gern genutzte Fotoshooting mit Anna-Lena Neurath von AL Fotografie.

Auch Anne Leena Wentscher von der Tierphysiotherapie Osterode war erneut zu Gast und verwöhnte die Hunde mit einer kleinen Schnuppermassage. Auch in diesem Jahr wurde ein weiteres Mal der schönste Hund von Wieda gesucht. Insgesamt 21 Hunde stellten sich hier in vier Kategorien den Preisrichtern zur Wahl.

Eine der Disziplinen: Fit und Fun mit Hund. Foto: Yvonne Müller / Verein

Dr. Nicole Blase und Dr. Ulrike Bärwinkel-Weniger bewerteten die teilnehmenden Hunde und am Ende des Tages standen die schönsten Hunde des Jahres 2019 fest.

Bei Sonnenschein und warmen Temperaturen konnten die Besucher einen Mitmach- und Aktionstag in Wieda verbringen, bei dem die Hunde wieder im Mittelpunkt standen.

Die Platzierungen

Hündinnen Kurzhaar: 1. Platz Sven B. mit Fräulein Smilla, 2. Platz Elisabeth F. mit Bo, 3. Platz Tanja B. mit Erbse

Hündinnen Langhaar: 1. Platz Katharina H. mit Lotta, 2. Platz Sabine K. mit Aiyana, 3. Platz Ina H. mit Twiggy

Rüden Kurzhaar: 1. Platz Jutta H. mit Edgar Wallace, 2. Platz Doris M. mit Queency, 3. Platz Abdullah S. mit Duman

Rüden Langhaar: 1. Platz Svenja B. mit Louis, 2. Platz Sabine H. mit Shorty, 3. Platz Anke O. mit Ares

Der Tagessieger: Fräulein Smilla.