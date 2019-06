Wiedaer Feuerwehr fängt Schlange ein

Ungewöhnlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr in Wieda. Die Einsatzkräfte wurden am 1. Juni zu einem Gewächshaus in Wieda gerufen, in dem eine Schlange gesichtet worden war. Vor Ort stellte es sich heraus, dass es sich um eine harmlose Ringelnatter handelt, die eingefangen und an einem anderen Ort wieder ausgesetzt wurde. Gegen 18.30 Uhr hatten die Hauseigentümer in der Südstraße die Leitstelle in Göttingen alarmiert, da sie keine Ahnung hatten, um welche Art Schlange es sich handelt. Dort informierte man wiederum den Gemeindebrandmeister Tobias Mielke. Gemeinsam mit einigen Wehrmitgliedern sowie einer sachverständigen Person und einem Mitarbeiter vom Ordnungsamt der Gemeinde Walkenried fuhr man zum Einsatzort. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine harmlose Ringelnatter handelte. Die Schlange wurde eingefangen und an einem anderen Ort wieder ausgesetzt. dx

