Ein besonderer Geburtstag wird am heutigen Donnerstag im Senioren- und Pflegeheim Harzblick begangen: Gerda Theel feiert ihren 106. Geburtstag. Sie wohnt bereits seit 16 Jahren in der Einrichtung und erfreut sich guter Gesundheit.

Die Jubilarin wurde am 2. Mai 1913 in Berlin-Tempelhof als Einzelkind geboren. Mit zehn Jahren verlor sie schon ihren Vater durch eine Krankheit und lebte dann alleine mit ihrer Mutter.

Nach der Schule absolvierte sie eine Lehre zur Einzelhandelskauffrau und war bis zur Rente bei der Firma Lorenz im Büro tätig. Dort lernte sie auch ihren Ehemann kennen und lieben. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor.

Gerda Theel war und ist noch immer ein positiver, fröhlicher und geselliger Mensch, war im Turnverein aktiv und ging zum Stammtisch.

Im Rentenalter kaufte sie sich mit ihrem Mann und ihrer Mutter ein Ferienhaus in Walkenried und verbrachte dort gemeinsam mit ihnen schöne Jahre. Als Mann und Mutter verstarben, zog sie 2003 in das Senioren- und Pflegeheim Harzblick, um in der Nähe ihres Sohnes zu bleiben, der auch in Walkenried lebt.