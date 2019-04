„Ich saß mit Tränen in den Augen vor dem Fernseher“

Nicht nur in Paris, sondern weltweit sorgte der Brand der weltberühmten Kathedrale Notre Dame am Montagabend für Betroffenheit. „Ich saß die halbe Nacht mit Tränen in den Augen vor dem Fernseher“, versucht Saskia Liebing, Vorsitzende der Deutsch-Französischen Gesellschaft (DFG) Bad Sachsa, in Worte...