Baby-Dinos und Eier sind jetzt zu sehen

Nach der großen Besucherresonanz setzen die Verantwortlichen des Naturzeitmuseums Bad Sachsa noch einen drauf und erweitern die Ausstellung um zehn neue Exponate. Darunter befinden sich als neues Highlight die Baby-Dinos, Dino-Eier in Originalgröße sowie weitere spannende Modelle.

Neben den bisherigen Ausstellungsinhalten des Naturzeitmuseums sind nun rund 30 verschiedene Dinosaurier, die bis vor rund 250 Millionen Jahren auf der Welt gelebt haben, im Museum zu entdecken. Dabei kann man eine Menge Wissenswertes über die Urgiganten und die Geschichte ihrer Entdeckung erfahren.

Wer möchte, kann sich am Eingang in einem Dinosaurier-Fotokopf fotografieren lassen und sich so ein tolles Erinnerungsfoto schaffen. Weiterhin bietet das Museum als Highlight ein Dinodiplom für Kinder an. Bei diesem Test können die Kleinsten ihr Wissen unter Beweis stellen. Am Ende winkt eine Auszeichnung in Form einer Urkunde.

Geöffnet ist die Ausstellung zu den Öffnungszeiten der Touristinformation sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr.