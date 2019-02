Verzaubert vom Feuerwerk der Turnkunst

Die Damenriege des Spiel- und Sportvereins Tettenborn, DRK-Steina-Mitglieder und und Mitglieder des MTV Bad Sachsa fuhren mal wieder gemeinsam zum Feuerwerk der Turnkunst nach Göttingen. Es war eine atemberaubende Vorstellung unter dem Motto „Connected“, die von Anfang bis Ende die Zuschauer in ihren Bann gezogen hat. Diese Show mit 50 Künstlern fasziniert. Dem Publikum wurde Akrobatik und Artistik, Rhythmische Sportgymnastik, Trampolinturnen, aber auch Tanzen in Choreographien geboten. Das Ganze untermalt von harmonischer Livemusik in Kombination mit Lichteffekten. Die Vorstellung endete nach einem furiosen Finale mit Standing Ovations.

