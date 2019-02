Neue Vorstandsmitglieder bei JHV der SG Bad Sachsa gewählt

Der stellvertretende Schützenmeister Kurt Aurin ist nach seiner 18-jährigen Tätigkeit bei der Schützengesellschaft Bad Sachsa zurückgetreten. Er habe nicht wieder kandidieren wollen. Schützenmeister Lutz Hasselkus hob in seiner Laudatio die vielen Verdienste von Aurin lobend hervor.

Sein unermüdlicher und vorbildlicher Einsatz in vielen Bereichen war von den Mitgliedern zu einem verlässlichen Bestandteil der Vorstandsarbeit anerkannt und dankend angenommen worden. Auch seine etwas eigenwillige Art Emails zu verfassen wird den übrigen Vorstandsmitgliedern fehlen, stellte Hasselkus weiter fest.

Abschiedsgeschenk zur Erinnerung

Um einen dauerhaften Erinnerungsfaktor zu schaffen, hatte er sich etwas Besonderes ausgedacht. Er übergab dem sichtlich bewegten Kurt Aurin ein hochwertiges, mit einer persönlichen Gravur versehenes Jagdmesser. Da dieser schon viele Jahre zur Jagd geht, werde das Messer einen besonderen Erinnerungswert für ihn haben. Die Böllerschützen zeigten ihre Achtung und Anerkennung mit einem Ehrensalut vom Hof her.

Die zweite Verabschiedung an diesem Abend galt der Jugendleiterin Sylvia Abendroth. Auch an sie richtete Hasselkus seinen ausdrücklichen Dank für die vorbildliche Jugendarbeit. Seit 2010 hat sie das Amt ausgeübt und viele neue Ideen in die Jugendgruppe eingebracht.

Viele Erfolge der jugendlichen Sportschützen gingen auch auf ihr Konto. Zum Abschied gab es Blumen vom Schützenmeister und von der Jugendgruppe. Ganz aus dem Vereinsleben verschwinden werde Abendroth jedoch nicht, denn sie stehe mit ihrem Fachwissen immer zur Verfügung.

Nachfolger in Vorstand gewählt

Als stellvertretender Schützenmeister wurde Dirk Fischer in den Vorstand gewählt. Er ist 2013 mit seiner Frau Birgit von Hamburg nach Bad Sachsa gezogen. Von Beruf ist er Maschinenbau-Ingenieur und arbeitet in Osterode bei Thermo Fisher als Entwicklungsingenieur im Bereich Laborzentrifugen. Seit 2016 ist das Ehepaar Fischer Mitglied in der Schützengesellschaft. Beide sind begeisterte Sportschützen.

Als Nachfolgerin von Sylvia Abendroth wurde Cindy Köhler zur neuen Jugendleiterin gewählt. Sie ist seit 2016 im Verein, ebenfalls vom Schießsport begeistert und konnte die SG bereits bei verschiedenen Wettkämpfen vertreten. Als Betreuerin bei den Übungstagen der Jugend konnte sie bereits Erfahrungen in ihrem neuen Tätigkeitsbereich sammeln.