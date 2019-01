In Göbel’s Vital Hotel wird im Millionen-Euro-Bereich investiert

Tom Hüttenmeister, Hoteldirektor in Göbel's Vital Hotel in Bad Sachsa, mit den Plänen zur Erweiterung des Hauses.

Bad Sachsa Das Vier-Sterne-Plus-Hotel in Bad Sachsa wird um zwei Stockwerke erweitert. Baubeginn ist am 1. Mai geplant.

Das Datum steht: Am 1. Mai diesen Jahres soll der Baubeginn für ein ambitioniertes Bauprojekt in Bad Sachsa erfolgen. Göbel’s Vital Hotel soll um zwei Stockwerke erweitert werden. Knapp anderthalb Jahre hat Hoteldirektor Tom Hüttenmeister hierfür als Bauzeit kalkuliert. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt er, welche Veränderungen dadurch anstehen, wie er die aktuelle Entwicklung von Bad Sachsa bewertet und wie er versucht, seine Mitarbeiter an das Vier-Sterne-Plus-Hotel zu binden.

Wichtig ist für Hüttenmeister, der mittlerweile im vierten Jahr die Geschicke des Hauses leitet, die Botschaft zu senden, dass das Unternehmen hiermit wieder ein klares Bekenntnis für den Standort Bad Sachsa abgibt. „Wir investieren im Millionen-Bereich“, verdeutlicht er. Angesichts der Pläne, die Tom Hüttenmeister aktuell eigentlich täglich wälzt, kein Wunder.

20 neue Doppelzimmer werden entstehen

Durch die Aufstockung werden insgesamt 20 neue Doppelzimmer entstehen. „Die brauchen wir auch dringend, um die Nachfrage, die uns erreicht erfüllen zu können.“ Zusätzlich werden aber auch die Appartements im Gebäude entkernt und komplett neu gestaltet. Die gesamte Inneneinrichtung der Zimmer wird während dieser Bauzeit erneuert.

Damit sind die Maßnahmen aber noch lange nicht abgeschlossen: Der blaue und rote Salon im Erdgeschoss des Hotels, die bislang vor allem als Tagungsräume genutzt wurden, werden komplett in das Restaurant integriert, so dass 40 weitere Plätze entstehen werden. „Exakt diese Anzahl benötige ich auch für unsere Gäste, wenn wir komplett ausgebucht sind“, verdeutlicht er den Hintergrund des Umbaus.

Wandelhalle wird zu Tagungsräumen umfunktioniert

Tagungsräume wird das Vier-Sterne-Plus-Haus aber dennoch künftig für seine Gäste anbieten – nur an anderer Stelle. „Wir werden die Wandelhalle im Vitalpark umgestalten, so dass dort zwei Tagungsräume entstehen.“

Dass man die Mittel in die Hand nimmt liegt auch daran, dass sich der Standort Bad Sachsa extrem positiv entwickelt hat. „Wir hatten im Jahr 2018 eine Auslastung von 74 Prozent, was wirklich gut ist“, betont Tom Hüttenmeister. Dass die Gäste auch zufrieden mit dem sind, was ihnen das Hotel bietet, kann der Hoteldirektor ebenfalls mit Zahlen belegen. „Wir haben aktuell 92 Prozent positive Bewertungen bei Holiday Check.“

Den kontinuierlichen Erfolg, den Tom Hüttenmeister in seinen vier Jahren bislang erleben durfte, schreibt er vor allem der guten und engagierten Arbeit der Mitarbeiter zu. „Wir sind ein echt gutes Team, dass zeigt sich immer wieder – und eben gerade in den Bauphasen“, bilanziert er.

Dass man aber auch als Arbeitgeber seinen Mitarbeitern etwas bieten müsse, ist ihm dabei auch klar. Aus diesem Grund hat man vor kurzem auch ein ehemaliges Geschäftshaus unweit des Hotels gekauft und baut dieses aktuell in Wohnungen für die Mitarbeiter des Vier-Sterne-Plus-Hotels um. „Zufriedene Mitarbeiter sind gute – und wir tun alles, damit dies auch weiterhin so bleibt.“

Bad Sachsa entwickelt sich positiv Kommentar von Thorsten Berthold Bad Sachsa entwickelt sich positiv Kommentar von Thorsten Berthold Es ist wirklich einiges an Geld, dass die beiden großen Hotels in Bad Sachsa in diesem Jahr in die Hand nehmen: Sowohl die Verantwortlichen von Göbel’s Vital Hotel, wie auch die des Romantischen Winkel, investierten im Millionen-Euro-Bereich in ihre Häuser. Freuen können sich hierüber die Einwohner der Uffestadt insgesamt, ist dies doch ein klares Bekenntnis für den Standort. Es zeigt auch, dass Bad Sachsa von Gästen gern besucht wird. Die Stadt ist also auf einem gutem Weg.