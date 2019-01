Der Beratungsbedarf ist gestiegen

Die Auswirkungen der Digitalisierung und Demografie – sie machen auch vor Deutschlands kleinster Sparkasse nicht halt. Ab dem morgigen Freitag, 1. Februar, gelten für die Stadtsparkasse Bad Sachsa neue Öffnungszeiten.

Auch wenn dies eine gewisse Veränderung sei, betonen die beiden Vorstände Heiko Jödecke und Steffen Große im Gespräch mit unserer Zeitung, dass sich eines nicht ändern soll – der Service für den Kunden.

Ganz im Gegenteil: Mit den neuen Zeiten will man gerade im Bereich der Beratung neue Optionen schaffen, um die nachgewiesen außergewöhnlich hohe Kundenzufriedenheit, die dem Kreditinstitut immer wieder bestätigt wird, zu halten beziehungsweise noch auszubauen.

Ausgangspunkt der gesamten Entwicklung ist, wie die beiden Bankvorstände unisono betonen, ein verändertes Nutzungsverhalten der Kunden, dass seit geraumer Zeit für die Mitarbeiter nachzuvollziehen sei.

Beispielsweise würde die Filiale selbst seltener frequentiert, insbesondere in der Mittagszeit. Einhergehend habe man eine verstärkte Nutzung der Selbstbedienungskomponenten wie Geldautomat oder Kontoauszugsdrucker sowie der Internetfiliale und der App festgestellt. Bester Beleg hierfür sei unter anderem, dass eben nur noch ein Bruchteil der Überweisungen beleggebunden am Schalter in der Kundenhalle eingereicht würden. Als Grund für diese Entwicklung habe man eben die Digitalisierung und Demografie ausgemacht.

Auf der anderen Seite sehen sich die beiden Sparkassenvorstände aber auch bestätigt, bei der Planung der neuen Kundenhalle einen starken Fokus auf die Beratungsräume gelegt zu haben.

„Der Anspruch der Kunden an eine individuelle Beratung in finanziellen Angelegenheiten wie Altersvorsorge, Finanzierung oder Absicherung ist deutlich gestiegen“, erklärt Heiko Jödecke. Aber eben auch vermeintlich einfache Aufgaben wie die Eröffnung eines Kontos würden heutzutage enormen Zeit- und Beratungsaufwand bedeuten, verdeutlicht Steffen Große.

Insbesondere durch die Schließung in den Mittagsstunden würden sich nun die Optionen ergeben, die Beratungskapazitäten so zu erhöhen, dass es für die Kunden wie auch die Mitarbeiter Vorteile biete. Denn eines ist Heiko Jödecke und Steffen Große wichtig zu sagen: „Die Beratungszeiten werktags von 8 bis 19 Uhr sowie auch danach nach Absprache sollen die Zufriedenheit beim Kunden noch einmal erhöhen.“

Insgesamt passe man die Öffnungszeiten der Filiale eben den Bedürfnissen der Kunden an.

Parallel zu dieser Entwicklung will man bei der Stadtsparkasse Bad Sachsa aber auch die Arbeitsweise im telefonischen Kundenservicecenter ausweiten und verbessern.

In Kombination mit der Internetfiliale und dem SB-Center sieht das Vorstandsduo für die Kunden durch die neuen Öffnungszeiten keinerlei Nachteile entstehen, sondern einen klaren Fokus ausgerichtet auf deren Bedürfnisse.