Haustiere können am Sonntag wieder gesegnet werden

Am kommenden Sonntag, den 14. Oktober, findet um 9 Uhr der jährlich angebotene Tiersegnungsgottesdienst in der St. Josef-Kirche, Herderstraße 6, in Bad Sachsa statt. Alle Gemeindeglieder und Gäste sind eingeladen, ihre „tierischen Lieblinge“ mit in die Kirche zu bringen und segnen zu lassen.

„Dieser Gottesdienst soll ein sichtbares Zeichen dafür sein, dass Tiere Lebewesen und Geschöpfe Gottes sind wie der Mensch und keine Sachen. Sie haben ein Recht auf artgerechte Haltung und Pflege. Sie sind schmerzempfindlich wie der Mensch, können sich freuen und auch Leid wahrnehmen“, erklärt Raymund B. Schwingel, Pfarrer im Ruhestand.

Alle Haustiere sind hierzu willkommen: Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, Mäuse, Vögel und Hamster. Katzen und andere Kleintiere müssen allerdings in Boxen in die Kirche gebracht werden, Hunde sind bitte an der Leine zu führen. Für die Kinder, die kein Haustier haben, werden natürlich auch ihre Stofftiere gesegnet.

„Wenn Tiere zu krank sind, um in die Kirche gebracht zu werden, können auch Fotos im Gottesdienst abgegeben werden, die dann vor den Altar gestellt werden. Ich freue mich auf die zwei- und vierbeinigen Gottesdienstbesucher“, erklärt Raymund B. Schwingel.