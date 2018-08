Bad Sachsa feiert das 20. Stadtfest

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, am Wochenende kann es losgehen: Am 1. und 2. September lädt der Verein Wir für den Südharz zum traditionellen Stadtfest in die Uffestadt ein. Für die 20. Auflage der Veranstaltung wurde das Programm auf zwei Tage ausgeweitet – und es darf zudem an zwei Bühnen...