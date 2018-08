Wasserversorgung wird kurzfristig unterbrochen

Auf einige Zeit ohne Frischwasser müssen sich Einwohner in Neuhof einstellen. Wie die Stadtwerke Bad Sachsa mitteilen, wird aufgrund von Reparaturarbeiten an der Hauptwasserleitung in der Langen Straße am kommenden Montag, dem 27. August, in der Zeit von 9.30 bis etwa 13 Uhr die Wasserversorgung...