Die Fischereiprüfung bestanden

In Walkenried fanden Fischereiprüfungen statt. Foto: Verein

Walkenried Gleich mehrere angehende Sportfischer haben in Walkenried ihre Fischereiprüfung bestanden. Bester war Tom Rewers.

Der Fischerlehrgang ging erfolgreich zu Ende. In den Sommerferien findet jedes Jahr ein Lehrgang für angehende Sportfischer statt. Sechs Jugendliche, drei Frauen und acht Männer haben zwei Wochen fleißig gelernt um den Schein zu bekommen. Praktischen Unterricht an der Angelrute (Casting) war Nachmittags und Abends die Theorie . Unterrichtet wurde von ausgebildeten Vereinsmitgliedern in Fischkunde, spezielle Fischkunde ,Gewässer und Gesetzeskunde. Bester des Jahrgangs war Tom Rewers, bei den Frauen Tanja Rautenberg und bei den Jugendlichen Michel Bischoff.