Bauer Maik bietet ein buntes Programm

Maik Gebauer auf seinem Hof in Steina. Foto: Mark Härtl

Steina Am Sonntag ist Tag des offenen Hofes. In der Region Northeim-Osterode möchten gleich vier landwirtschaftliche Betriebe ihre Hoftore öffnen.

Am 17. Juni lädt das Landvolk Niedersachsen gemeinsam mit NDR 1 Radio Niedersachsen zum Tag des offenen Hofes ein.

In der Region Northeim-Osterode möchten gleich vier landwirtschaftliche Betriebe ihre Hoftore öffnen. In allen Betrieben können die Besucher praxisnahe Einblicke in die moderne Landwirtschaft bekommen.

Für die Region Northeim-Osterode öffnen Maik Gebauer aus Steina, der Biolandwirt Penk, Keese’s Bauernhof (beide Großenrode), und das KWS Klostergut Wiebrechtshausen ab 10 Uhr ihre Hoftore. In Steina im Familienbetrieb Maik Gebauer bekommen die Besucher Einblicke in die Mutterkuh- wie auch die Schafhaltung und können ein buntes Rahmenprogramm erleben.