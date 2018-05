Bad Sachsa Insgesamt sechs Obstbäume schnitten unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag, 29. April, von einem Grundstück in der Walkenrieder Straße ab. Die erst etwa 80 Zentimeter hohen Bäume standen im frei zugänglichen Garten des 62-jährigen Besitzers. Die Täter benutzten vermutlich eine Ast- oder Gartenschere bei ihrer Tat. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Sachsa, Telefon 05523-481, zu melden.

