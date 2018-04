Die Bad Sachsaer Marktstraße wird wieder zur Schlemmermeile

Die heimische Küche kann am kommenden Wochenende in Bad Sachsa kalt bleiben, es darf wieder auf der Straße gegessen werden: Am 7. und 8. April lädt die Bad Sachsa Holding zum 2. Foodtruck-Festival in die Uffestadt ein.

Die gesamte Marktstraße verwandelt sich dafür wieder in eine kulinarische Schlemmermeile. Insgesamt werden 15 Foodtrucks, also mobile Küchen, die autark arbeiten können, ihre Auswahl an schnellem, leckerem und hochwertigem Essen auf die Hand anbieten. Aber nicht nur Essen gibt es reichlich: In der Mitte der Straße wird wieder eine Bühne aufgebaut, auf der Livemusik geboten wird und in einem Biergarten können die Gäste entspannen.

Wie bei der Premiere auch wird für die Veranstaltung kein Eintritt erhoben. dx

Geöffnet ist das 2. Foodtruck-Festival am 7. April von 11 bis 22 Uhr sowie am 8. April von 11 bis 18 Uhr.