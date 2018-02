Start in die neue Wandersaison

Bad Sachsa Das Ende seiner Winterpause läutet am kommenden Samstag, 3. März, der Harzklub-Zweigverein Bad Sachsa bei seinen Wanderungen ein. An diesem Tag wird zu einer Rundwanderung Dammhaus – Morgenbrodtstaler Graben und zurück aufgebrochen.

In der Mitte der Wanderung an der Morgenbrodtshütte mit der Stempelstelle Nummer 146 wird eine Pause eingelegt. Am Ende der ist eine Einkehr im Gasthaus Dammhaus geplant.

Treffen der Teilnehmer ist um 9 Uhr am Vereinsheim Pfaffenwiese 54 zur Bildung von Fahrgemeinschaften.

Auskünfte und Anmeldung bei Wanderführer Ulli, Schindler, Telefon 05523/303725, oder Wanderwart Helmut Hagemeister, Telefon 05523/1811.