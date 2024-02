Osterhagen. Das Wintervergnügen bei der Freiwilligen Feuerwehr Osterhagen geht in die zweite Runde. Was die Gäste bei der Party erwartet.

In Osterhagen ist demnächst wieder Wintervergnügen: Die Freiwillige Feuerwehr Osterhagen lädt nach dem Erfolg im vergangenen Jahr am Samstag, 24. Februar, zum Wintervergnügen 2.0 ins Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Osterhagen ein. Einlass ist ab 18.30 Uhr, um 19 Uhr will das Kommando die Party eröffnen. Für Livemusik sorgen wieder Duo André - The Voice and Friends, als Special Guest tritt Michelle Garcia auf.