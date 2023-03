Party: Freiwillige Feuerwehr Osterhagen feiert Wintervergnügen

Osterhagen. Ausgelassene Feier: Livemusik, eine XXL-Bar und besondere Auftritte haben bei den über 200 Gästen für Partystimmung gesorgt. So war’s.

Bis in die frühen Morgenstunden wurde am vergangenen Samstag beim Wintervergnügen der Feuerwehr Osterhagen zur Live-Musik von Duo André und Michelle Garcia getanzt und gefeiert.

Das Organisationsteam der Feuerwehr Osterhagen hatte die Basis für eine gute Party geschaffen und somit ging das Konzept: „Neue Wege gehen, auf die Bedürfnisse von Alt und Jung eingehen und beides vermischen“, auf. Über 200 Eintrittsbänder wurden verkauft, teilte die Feuerwehr Osterhagen mit. Unter den Gästen seien jedoch nicht nur Osterhagener gewesen, sondern auch Einwohner aus den umliegenden Ortschaften und Kameraden der Nachbarwehren.

Zur Live-Musik von Duo André und Michelle Garcia wurde getanzt und gefeiert. Foto: Feuerwehr Osterhagen

Snacks und Getränke gab es an einer XXL-Bar

Auch für die Verpflegung wurde gesorgt. Getränke und Snacks konnten sich die Gäste an der XXL-Bar, unter dem Kommando von Mario Damm und Sibille Peix, und ihrem Theken-Team bestellen. Mit einem Auftritt der besonderen Art, sorgte die Einsatzabteilung unter der Leitung von Gruppenführer Sascha Dreymann richtig für Stimmung – zu den Partyliedern „Sie hatte nur die Maske an“ und „Eine Woche wach“, heizten die Kameraden den Gästen richtig ein.

Mit viel Beifall wurden die Einsatzkräfte anschließend namentlich in ihren Funktionen vorgestellt und auf den Händen aus dem Dorfgemeinschaftshaus getragen. „Das war Gänsehaut pur“, so einer der jüngeren Kameraden. Rückblickend sei es ein tolles Publikum und eine super Stimmung gewesen, so die Feuerwehr Osterhagen.

Die Einsatzleitung sorgte mit einem besonderen Auftritt für ausgelassene Stimmung. Foto: Feuerwehr Osterhagen

Positive Rückmeldungen sind der schönste Lohn

„Wir sind begeistert, dass Alt und Jung auf dem Wintervergnügen zusammen mit uns feierten und durch die Nacht tanzten.“ Die ganzen positiven Rückmeldungen zu der Feier seien der „schönste Lohn“ für die Arbeit, die die Kameraden in diese Veranstaltung investiert haben. „Die Freiwillige Feuerwehr Osterhagen bedankt sich bei allen Gästen für eine tolle Partynacht und möchte an dieser Stelle einmal ausdrücklich erwähnen, dass es auch ohne Gewalt funktionieren kann miteinander zu feiern.“

Das Live-Musik Duo André und Michelle Garcia werden auch beim diesjährigen Schützenfest des Schützenvereins Osterhagen, am 13. Mai ab 20 Uhr im DGH wieder dabei sein.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!