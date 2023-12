Bad Lauterberg. In der Dunkelheit soll die Straßenbeleuchtung für Sicherheit im Verkehr sorgen. Doch manchmal gehen Lampen kaputt. So kann man es melden.

Straßenbeleuchtung soll in der Nacht und bei Dämmerung für Sicherheit sorgen. Die Harzenergie betreibt Straßenbeleuchtungsnetzwerke in Bad Lauterberg, Herzberg, Osterode, in den Gemeinden Walkenried, Hattorf, Bad Grund und Kalefeld, in Goslar, Braunlage und Hohegeiß, im Flecken Gieboldehausen und in Seesen.

Um die vielen tausend Beleuchtungskörper in den Netzwerken in einwandfreiem Zustand zu halten, setzt der Energieversorger auf Hinweise aus der Bevölkerung. Dazu hat er ein Online-Portal eingerichtet: das Straßenbeleuchtungsportal. Dort kann man kaputte Straßenlaternen melden.

Wie findet man das Straßenbeleuchtungsportal im Internet?

Man sucht im Internet einfach nach Harzenergie Straßenbeleuchtungsportal und gelangt so auf die Internetseiten des Energieversorgers. Dort wählt man die eigene Kommune aus und gibt in einem Fragebogen an, um welche Ortschaft, Straße und Hausnummer es sich handelt. Zusätzlich hinterlässt man eine Bemerkung und wählt die Art der Störung aus. Wer möchte, kann die eigene E-Mail-Adresse hinterlassen und so eine Bestätigungsmail über den Eingang der Störungsmeldung erhalten. Nach dem Beantworten einer Sicherheitsfrage lässt sich die Meldung abschicken.

„Die Instandsetzung der Straßenlaternen erfolgt in festgelegten Reparaturintervallen. Der aktuelle Stand der Reparaturarbeiten kann im jeweiligen Straßenbeleuchtungsportal nachvollzogen werden“, informiert Harzenergie.

Straßenlampe kaputt: Was tun bei schwerwiegenden Mängeln?

Schwerwiegende Mängel an Straßenbeleuchtungsanlagen sollte man direkt telefonisch unter 05522/503-0 melden. Ein schwerwiegender Mangel liegt zum Beispiel vor, wenn Leuchtkopf oder Schutzglas herunterzufallen drohen oder die Masttür offensteht oder fehlt.

