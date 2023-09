World Cleanup Day: Bad Lauterberg macht zum ersten Mal mit

Die Stadt Bad Lauterberg im Harz hat sich zum ersten Mal am World Cleanup Day - auf Deutsch Weltaufräumtag - beteiligt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Auszubildenden Marie Nathaniel und Sandra Donez organisierten und leiteten die Aktion.

Der World Cleanup Day ist ein weltweiter Aktionstag, der seit dem Jahr 2018 am dritten Samstag im September stattfindet. Er dient dazu, die Umwelt von Müll zu befreien, indem freiwillige Helfer diesen sammeln. Das soll Menschen bewusst machen, wie viel Schmutz, Abfall und vor allem Plastikmüll in der Umwelt herumliegt.

Mit Unterstützung von Landkreis Göttingen und Stadt Bad Sachsa

Eine von diesen Aktionen fand in Bad Lauterberg statt. Um 9 Uhr versammelten sich alle Teilnehmenden an der Augenquelle in der Lutterstraße. Dort wurden sie mit Kaffee, Kuchen, Obst und anderen Getränken sowie der nötigen Ausrüstung empfangen. Zu der nötigen Ausrüstung zählten unter anderem Greifzangen, Handschuhe, Warnwesten und Müllbeutel. Dank der Stadt Bad Sachsa, die Greifzangen sowie Warnwesten zur Verfügung stellte, war die Versorgung mit der nötigen Ausrüstung an alle Teilnehmenden kein Problem. Der Landkreis Göttingen stelle einen Abfallcontainer zur Verfügung und kümmerte sich um die entsprechende Müllentsorgung.

Nachdem alle Bürgerinnen und Bürger eingetroffen waren, wurde besprochen, welche Standorte besammelt werden. Einige entschieden sich dafür, rund um die Augenquelle Müll zu sammeln. Andere wiederum wollten zu Standorten fahren, wo sie wussten, dass dort viel Müll liegen würde. Dazu zählte beispielsweise das Gelände rund um den Hausberg und der Brockenblick. Eine andere teilnehmende Person hatte sogar extra hohe Gummistiefel dabei, um im Wasserlauf der Lutter nach Müll zu suchen.

Auch Kinder halfen mit - der jüngste Teilnehmer war dreieinhalb Jahre alt und mit Feuereifer dabei.

Die Bilanz vom World Cleanup Day 2023 in Bad Lauterberg

Nach einer Sammelzeit von drei Stunden fanden sich die Teilnehmenden wieder an der Augenquelle ein. Dort verzehrten sie zusammen noch ein Stück Kuchen zu Kaffee oder einem kühlen Getränk tauschten sich darüber aus, was und wie viel Müll gefunden wurde.

Abschließend wurde der Müll von den Organisatoren der Stadt Bad Lauterberg im Harz gezählt und alles wieder ordentlich aufgeräumt. Die Bilanz? Es kamen etwa 21 Müllbeutel à 120 Liter sowie etwas Elektroschrott und Sperrmüll zusammen.

Insgesamt meldet der durchführende Verein Let‘s do it! Germany für das Jahr 2023 mehr als 9.100 Aktionen mit über 430.000 Teilnehmenden in 2073 Kommunen und Gemeinden in Deutschland. Dabei wurden knapp 2.000 Tonnen Müll gesammelt.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Bad Lauterberg und dem Südharz: