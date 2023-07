Bad Lauterberg Beim Weinfest in Bad Lauterberg im Harz bieten vier Winzer von Blanc de noir über Grauen Burgunder bis zum Rotling ihre Produkte an.

Gute Stimmung beim Weinfest 2022 in Bad Lauterberg.

Veranstaltung Wein, Musik und Essen: Das Weinfest in Bad Lauterberg beginnt

Sich bei Livemusik durch das Weinangebot von vier Winzern aus Rheinland-Pfalz probieren? Das geht ab Donnerstagabend, 27. Juli, in Bad Lauterberg im Harz. Denn dann lädt der hiesige Verein für Handel und Gewerbe wieder zum Weinfest auf den Platz vor der Andreaskirche ein.

Von Donnerstag bis Samstag, 29. Juli, präsentieren die vier Winzer ihre Produkte. Dazu gibt es Flammkuchen, Käsespieße und Bratwurst. Außerdem spielen verschiedene Livebands.

Das Programm beim Weinfest 2023 in Bad Lauterberg

Die Buden öffnen am Donnerstag gegen 17 Uhr. Die offizielle Eröffnung ist für 19 Uhr geplant. Ende soll gegen 23 Uhr sein. Am Freitag, 28. Juli, geht es ab 19 Uhr weiter, Ende wieder gegen 23 Uhr. Das Finale am Samstag ist von 18 bis 24 Uhr angesetzt.

Am Donnerstag und Freitag gehört die Bühne der Rio-Band mit Musik aus Schlager und Pop, am Samstag soll Fivepack auftreten. Zum Repertoire von Fivepack gehören Rocksongs von Tina Turner und Bon Jovi bis zu BAP und Klaus Lage. Beide Bands sind bereits Stammgäste beim Weinfest in Bad Lauterberg.

Welche Winzer sind beim Weinfest 2023 in Bad Lauterberg?

Die Winzer sind das Weingut Klaus und STefan Hahn aus Alzey-Dautenheim, das Weingut Schuster Stumm aus Gau-Weinheim, das Weingut Maurer aus Gau-Weinheim und das Weingut Bert Wechsler Erben aus Osthofen - auch alles bekannte Namen bei der traditionellen Veranstaltung.

