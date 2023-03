Doncalli Theater kommt nach Bad Lauterberg

Wie Hänsel und Gretel die Hexe in ihrem Zuckerkuchenhaus überlisten, zeigt das Doncalli Theater im Bad Lauterberger Kurhaus.

Das Thüringer Kindertheater Doncalli kommt mit Hänsel und Gretel, dem Märchenklassiker der Brüder Grimm, nach Bad Lauterberg. Am Sonntag, 2. April, beginnt das etwa 80-minütige Märchenspiel für Kinder ab zwei Jahren um 15.30 Uhr im Kurhaus, Ritscherstraße 2. Einlass und Kartenverkauf starten 30 Minuten vorher. Der Eintritt kostet 14 Euro für Kinder und 16 Euro für Erwachsene. Lesen Sie auch: Zirkus kommt nach Osterode – Das Programm am Wochenende

Die Geschichte der beiden Geschwister, die von ihren Eltern im Wald verlassen werden und dort an eine böse Hexe in einem Zuckerkuchenhäuschen geraten, soll vor märchenhafter Kulisse in originalgetreuen Kostümen dargestellt werden.

Mit welcher List die Kinder der Hexe entkommen und ob sie zu ihren Eltern zurückkehren, erfährt das Publikum in dem Stück.

