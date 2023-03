Feuerwehreinsatz: Barbiser klemmt sich Bein unter Auto ein

Barbis. Ein Mann aus Barbis hat am Mittwochmorgen versucht, ein rollendes Auto aufzuhalten und die Ortsfeuerwehr muss ihn befreien.

Eine Person ist am Mittwochmorgen von einem Auto eingeklemmt worden. Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Barbis haben den Mann befreien.

Der Unfall ereignete sich in einer Garageneinfahrt Am Roßholz in Barbis. Offenbar ist das Fahrzeug losgerollt. Beim Versuch, es zu stoppen, geriet der Fahrer mit seinem Bein unter den Pkw.

Die alarmierte Ortsfeuerwehr Barbis und der Rüstzug der Bad Lauterberger Feuerwehr konnten den Betroffenen schnell aus seiner misslichen Lage befreien. Die ausführliche Untersuchung im Rettungswagen durch den Notarzt mit seinem Team von der örtlichen ASB-Rettungswache ergab nur leichte Verletzungen, die vor Ort behandelt wurden.

Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Streifenwagen der Lauterberger Polizei am Einsatzort.

