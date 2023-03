Besondere Gottesdienste: Juki Paulus bewirbt sich für Preis

Bad Lauterberg. Die Jugendkirche der Bäderregion hat sich erfolgreich beim bekannten Chrismon Gemeindepreis 2023 beworben – So kann man abstimmen.

Die Jugendkirche Paulus hat sich mit ihrem aktuellen Abba-Gottesdienst beim Chrismon Gemeindepreis 2023 beworben. „Es wäre ein toller Erfolg für die Bäderregion, aber natürlich auch für die wertvolle und ehrenamtliche Arbeit des Jugendkirchenvorstandes, wenn dort eine erfolgreiche Platzierung erreicht wird“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kirchenkreises Harzer Land.

Unter folgendem Link kann das Profil der Jugendkirche abgerufen und abgestimmt werden: https://chrismongemeinde.de/projekte/63c2627f2924a518cd39ca0e

Der Harry-Potter-Gottesdienst. Foto: Christian Burger

Besondere Gottesdienste

Der Jugendkirchenvorstand der Juki Paulus baut seit fast drei Jahren mit viel Leidenschaft und Engagement eine eigene Jugendkirche für die Bäderregion auf, das Jahresbudget sei dabei durchaus knapp. Seitdem wurden zahlreiche Projekte, Konzerte, Jugendgottesdienste, Konficamps, Events und weitere Aktionen für Jugendliche, junge Erwachsene und alle Interessierten geplant und umgesetzt. Die Juki sei dabei in den letzten Jahren zu einem Zentrum der christlichen Jugendarbeit in der Region geworden.

Ein Ziel des Jugendkirchenvorstandes sei es innovative und besondere Gottesdienste anzubieten und neue Gruppen dafür zu begeistern. Die bisherigen besonderen Gottesdienste der Juki Paulus zu Star Wars, Harry Potter und Abba würden vom Jugendkirchenvorstand selber erarbeitet, geplant und durchgeführt. Diese Gottesdienste sorgten auch für überregionale Aufmerksamkeit, so in Form von Fernsehbeiträgen bei NDR und RTL Nord, und sprächen neue Milieus an.

Er war der Erste: Star-Wars-Gottesdienst. Foto: Christian Burger

Die Jugendlichen lernten dabei sich mit dem jeweiligen Hauptthema theologisch auseinanderzusetzen und mit viel Einsatz größere Projekte selber zu planen und zu organisieren. Bei der Entwicklung des aktuellen Gottesdienstes zum Thema Abba wurden besondere Tanzelemente einstudiert, Kostüme entworfen, Predigt und Gebetstexte in moderner und zeitgenössischer Sprache entwickelt und geschrieben sowie tolle Musikmachende für den richtigen Sound organisiert.

Bei der Wahl zählt jede Stimme

Bereits ab 27. Februar bis zum 21. März um 12 Uhr kann online abgestimmt werden, welche zwölf Kirchengemeinden ins Finale einziehen. In dieser Zeit können Unterstützende täglich für ihre Einrichtung online abstimmen. Die Abstimmung ist kostenlos und erfordert keine Angabe persönlicher Daten.

Der Jugendkirchenvorstand im Jugendraum. Foto: Simon Burger

„Im Finale – vom 21. bis zum 23. März, um 12 Uhr – werden die Stimmen per Handynummer bestätigt, wobei nur noch einmal pro Mobilfunknummer abgestimmt werden kann. Alle Finalisten starten erneut mit null Stimmen. Per SMS erhalten Sie nach Anforderung im Profil Ihres Favoriten einen Abstimmcode, die Sie zur Bestätigung Ihrer Stimme direkt im Profil einlösen“, erklären die Verantwortlichen weiter.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!