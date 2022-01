„Star Wars“-Filme sind Thema beim Jugendgottesdienst

José López und Maja Garneboge in der Pauluskirche Bad Lauterberg.

Einen lebendigen Jugendgottesdienst zum Thema „Star Wars“ feiert die Jugendkirche (Juki) Paulus am Sonntag, 6. Februar, um 17 Uhr in der Pauluskirche Bad Lauterberg. „Mit genialer Musik von José López und Maja Garneboge (Sologesang), Videoeinspielung, schönen Gebeten, besonderer Atmosphäre und modernen Andachtstexten“, informiert die Juki in einer Ankündigung.

Wie in vielen wichtigen und zentralen biblischen Geschichten geht es auch in den „Star Wars“-Filmen um den Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis und um Macht- und Machtmissbrauch. Es geht um Vertrauen, darum, seine besonderen Gaben und Fähigkeiten weise einzusetzen und diese nicht nur für den eigenen Vorteil zu nutzen. Letztendlich geht es im Kern um die Frage, was uns im Innersten bewegt, worauf wir vertrauen, wovon wir uns leiten lassen und wie schicksalhafte Umstände unser Leben drastisch verändern können.

Dem Jugendkirchenvorstand ist bewusst, dass „Star Wars“ für einen Gottesdienst ein Thema ist, das auch kontrovers diskutiert werden kann. Einige sagen: „Klasse! Die Filme sind großartig, ich freue mich darüber, dass in der Kirche ein solcher Gottesdienst angeboten wird.“ Andere äußern aber auch Kritik. Zuweilen wird gefragt, wie „Star Wars“ (Krieg der Sterne) und das Thema Christentum überhaupt zusammenpassen können. Andere werfen die Frage auf, was eine Science-Fiction-Saga und der Glaube miteinander zu tun haben. Wiederum andere gehen noch weiter und sagen, dass ein solcher Gottesdienst grundsätzlich nicht in die Kirche gehört.

Zweifler und Fans sind eingeladen

Der Vorstand der Jugendkirche Paulus lädt alle zu diesem besonderen Gottesdienst ein. Gerne auch die Menschen, die weiterhin Zweifel haben, ob ein Gottesdienst verbunden mit einem solchen Thema passend ist.

Alle, die wollen, sind herzlich eingeladen in entsprechenden „Star-Wars“-Kostümen den Gottesdienst zu besuchen. Außerdem wird es im hinteren Teil der Paulus-Kirche eine kleine Lego-Star-Wars-Ausstellung geben.

Die geltenden Hygieneregeln am Sonntag, 6. Februar, werden rechtzeitig vor dem Gottesdienst bekannt gegeben. Zusätzlich wird der Gottesdienst per Livestream auf dem Youtube-Kanal der Juki Paulus (Link: https://youtu.be/EUjQubRoY2U) zu sehen sein.