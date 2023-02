Uwe Speit gibt Vorsitz der SPD Bad Lauterberg an Nils Gehrke ab

In der jüngsten Mitgliederversammlung am 24. Februar haben die Mitglieder der SPD in Bad Lauterberg einen neuen Vorstand gewählt. Da sich der Ortsverein eine neue Satzung gegeben hat, wurde die Zusammensetzung verändert. Der neue Vorstand besteht aus fünf Personen: dem neuen Vorsitzenden Nils Gehrke, der Stellvertreterin Petra Schultheis, dem Stellvertreter Manuel Spittmann, dem Kassierer Senad Kajevic und dem Schriftführer Dirk Aue.

Der scheidende Vorsitzende Uwe Speit hatte bereits im Vorfeld erklärt, aus persönlichen Gründen nicht wieder für den Vorstand zu kandidieren.

Aufgrund seines langen und stets verlässlichen Engagements für den SPD-Ortsverein, fiel der Abschied den Anwesenden nicht leicht, auch wenn sich alle sicher sind, dass Uwe Speit weiterhin da ist, wenn er gebraucht wird.

Uwe Speit, ein Mann der anpackt

„Uwe hat oft einfach gemacht und nicht lange geredet. So hat er zu unserem Verdruss mehr als einmal ganz im Alleingang Wahlkampfplakate aufgehängt. Er schritt einfach zur Tat, sobald es nötig war“, erinnert sich Nils Gehrke, der neue Vorsitzende des Bad Lauterberger Ortsvereins, „Es wird herausfordernd, diese riesigen Fußstapfen auszufüllen, die er hinterlässt.“

Sein langjähriger Weggefährte Dr. Thomas Gans erinnert sich ebenfalls: „Als ich einmal einen verstopften Regenabfluss in meiner Einfahrt freizuschaufeln versuchte, kam zufällig Uwe vorbei. Den musste ich nicht bitten. Uwe hielt direkt an und packte mit an. So ist Uwe. Immer da, wenn man ihn braucht. Ganzer Soldat.“

Alexander Saade will die Energiewende im Harz vorantreiben

Neben den Vorstandswahlen und der Entscheidung für eine neue Satzung konnten die Mitglieder auch den Landtagsabgeordneten Alexander Saade begrüßen. Der SPD-Politiker berichtete von seiner Landtags- und Fraktionsarbeit. Alexander Saade ist zum innenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag ernannt worden. Neben der Innenpolitik gehört unter anderem auch die Wirtschaftspolitik und hier insbesondere die Transformation zu den erneuerbaren Energien zu seinen Themenschwerpunkten. Die Energiewende müsse in unserer Region gelingen, da im Bereich des Harzes viele Firmen angesiedelt sind, die einen hohen Energiebedarf haben, so Saade. Es käme jetzt darauf an, in dieser Region genügend Energie aus Sonnen-Wind- und Wasserkraft zu erzielen. Lesen Sie auch: Alex Saade aus Osterode- Menschenfreund und Abenteurer

Zahlreiche Mitglieder wurden für ihre fünfjährige bis hin für ihre 55-jährige Parteimitgliedschaft geehrt und erhielten Urkunden – bei 25 und 50 Jahren außerdem Ehrennadeln und dazu vom Ortsverein Blumen und edle Tropfen.

Mehr aus Bad Lauterberg im Südharz: