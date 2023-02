Bad Lauterberg: Auftrag für die Brockenbande an der Königshütte

Eine Rätseltour und ein digitaler Hütten-Guide erwecken die Geschichte des Industriedenkmals Königshütte in Bad Lauterberg ab sofort zum Leben. Während sich Kinder gemeinsam mit der Brockenbande auf die Suche nach einem verlorenen Zauberring begeben, können Erwachsene die 300-jährige Geschichte des Gebäude-Ensembles erkunden. Das Smartphone ermöglicht dabei mittels Videos, Bildern, Audio- und Textdateien an mehreren Stationen einen digitalen Blick durch die Schlüssellöcher des Eisenmagazins, der Maschinenfabrik und weiterer Gebäude.

Die beiden Angebote sind Ergebnisse einer Kulturtourismusstudie, die der Harzer Tourismusverband im Auftrag des Landkreises Göttingen für sechs Kulturstätten durchgeführt hat. Außerdem sind Handlungsempfehlungen für die Entwicklung weiterer Touristenattraktionen rund um das Museum Schloss Herzberg, das Grenzlandmuseum Bad Sachsa, die Einhornhöhle Scharzfeld, das Höhlenerlebniszentrum Iberger Tropfsteinhöhle und das Zisterzienser Museum Kloster Walkenried herausgekommen.

Rätseltour mit Fakten

Die Königshütte wäre im vergangenen Sommer beinahe aus dem Programm herausgerutscht: Im Juni 2022 wechselten Teile des sich im Privatbesitz befindenden Industriedenkmals nämlich den Besitzer. Der neue Eigentümer hat bereits angekündigt, dass er das Ensemble innerhalb der nächsten Jahre für Gastronomie und Events flott machen möchte – ein Vorhaben im Interesse des Förderkreises Königshütte.

Der Förderkreis setzt sich seit 40 Jahren für den Erhalt der Königshütte ein und treibt die Nutzung als Erlebnismuseum voran. Die Mitglieder haben die Rätseltour und den Hütten-Guide mit historischen Fakten gefüttert. Die Ideen zu den beiden Angeboten stammen von Kulturpädagogin Melanie Krilleke. Sie hat die Informationen für den Hütten-Guide multimedial erlebbar aufbereitet: Neben Bildern, Videos und Texten gibt es ein fiktives Interview mit Kunstmeister Karl Heinrich Mummenthey, der einst die Gießereihalle und das Eisenmagazin mitgebaut hat. Im Interview wirft Mummenthey einen Blick auf die Königshütte, wie sie heute ist. Den Hütten-Guide muss man sich nicht aufs Smartphone herunterladen. Es handelt sich um eine Web-App. Zugang erhält man über einen QR-Code, den man auf dem Gelände scannen kann. Damit ist das Angebot jederzeit erlebbar: Selbst Zufallsbesucher können sich spontan auf den digitalen Rundgang mittels 15 Themenbuttons an acht Stationen begeben.

Neugier auf Veranstaltungen wecken

Ab sofort können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren gemeinsam mit der Brockenbande auf Spurensuche an der Königshütte gehen. Erwachsene können das Industriedenkmal mit dem Hütten-Guide erkunden.

Ziel ist, Neugier auf weitere Veranstaltungen auf der Königshütte zu entfachen. Der Förderkreis bietet beispielsweise im Zwei-Wochen-Rhythmus Führungen an – die nächste ist am Dienstag, 28. Februar, ab 15 Uhr. Statt eines Eintrittsgeldes bittet der Verein um eine Spende.

Kinder brauchen für die Rätseltour kein Handy. Sie benötigen das Brockenbande-Heft „Der verlorene Zauberring“, das an der Bad Lauterberger Tourismusinformation, Ritscherstraße 4, und zu Führungszeiten in der Königshütte erhältlich ist. „Wir wollten die Kinder ganz bewusst vom Bildschirm wegholen“, erklärt Carola Schmidt vom Harzer Tourismusverband.

Inspiration aus der Realität

Inspiration für das Abenteuer mit der Brockenbande, die der Verband 2022 an den Start gebracht hat, erhielt Kulturpädagogin Melanie Krilleke durch den Harz-Kurier-Artikel „Auf der Suche nach Kindheitserinnerungen im Südharz“. Darin geht es um Susanne Salas, die nach 50 Jahren aus den USA zurückkehrt, um nach einem silbernen Ring zu suchen, den sie als Kind auf der Königshütte verloren hat.

Susanne Salas, geb. Scholz, hat in ihrer Kindheit viel Zeit bei ihren Großeltern verbracht, die auf der Königshütte in Bad Lauterberg im Harz wohnten. Inzwischen lebt Salas in den USA. Im Sommer 2022 hat sie die ehemalige Wohnung ihrer Großeltern besucht. Foto: Katharina Franz / HK

Salas hat in ihrer Kindheit viel Zeit dort verbracht, weil ihre Großeltern über dem alten Eisenmagazin lebten. Sie wurde allerdings nicht fündig. Deswegen sucht die Brockenbande, bestehend aus den Figuren Luke, Henry, Hanna, Emma und dem Raben Piotr, weiter. Neben Podcasts, Hörspielen und weiteren Angeboten auf der Internetseite www.brockenbande.de gibt es noch mehr Erlebnis- und Rätseltouren mit dem Reporterteam im Harz, beispielsweise das Stadtquiz in Osterode. Auch das Bad Lauterberger Stadtmarketing hat nun kurzerhand das Stadtquiz auf die Brockenbande umgemünzt. Lesen Sie auch: Neues Brockenbande-Angebot für Braunlage

Am Ende gibt es jedes Mal eine Urkunde an den Touristinformationen. Der Harzer Tourismusverband hofft, dass sich so ein Sammeleffekt einstellt und ist überzeugt: „Die Brockenbande schafft auch außerhalb der Touristik Aufmerksamkeit für den Harz.“ Mehr dazu: Tourismusverband- „Harz ist sein verstaubtes Image losgeworden“

Mach mit!

