So will der HTV das Kulturangebot vor Ort stärken

Foto 1 - Blick auf die Hüttenschenke am 11.8. und auf Foto 2 'Kennenlern-Treff' ist - stehend - Herr Mühl zu sehen, am Tisch sitzen Pastor Andreas Schmidt von der Paulus-Kirchengemeinde von Bad Lauterberg - er ist bereits seit 2019 Mitglied im Förderkreis Königshütte und wird den Jazz-Gottesdienst am 5. September halten und Frau Traute Heydorn, die ebenfalls in der Paulus-Kirchengemeinde tätig ist. Im Hintergrund: Damen vom Nähtreff Bad Lauterberg