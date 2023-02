Bad Lauterberg. Was der Luftsportverein Bad Lauterberg in diesem Jahr vor hat? Darum geht es bei der Jahreshauptversammlung.

Nachtflugshow beim Luftsportverein Bad Lauterberg: Auch in diesem Jahr wollen die Vereinsmitglieder der Öffentlichkeit zeigen, wie sie scheinbar die Schwerkraft überwinden.

Luftsportverein Bad Lauterberg: Große Flugshow am Hottenberg ist geplant

In der jüngsten Jahreshauptversammlung des Luftsportvereins Bad Lauterberg konnte der Vorsitzende Gunther Lindenberg eine Vielzahl der Mitgliedern begrüßen und berichtete über die Aktivitäten des Vereins.

Neben Segelmodellflug wird dort auch Motormodellflug, Jetmodellflug, FPV-Modellflug und Hubschraubermodellflug betrieben. Als besonderen Erfolg wertete Lindenberg das durchgeführte Freundschaftsfliegen und das Oktoberfest im DGH Scharzfeld. Zudem beteiligte sich der Verein im vergangenen Sommer an der Ferienpass-Aktion und konnte 15 interessierte Kinder und Jugendliche begrüßen, die ein Modellflugzeug bastelten, bemalten und fliegen ließen. Darüber hinaus gab es einen Modellflug-Simulator und Flugvorführungen.

Energieversorgung auf dem Vereinsgelände am Hottenberg

Des Weiteren wurde bei der Versammlung erwähnt, dass in diesem Jahr ein Treffen aller Mitglieder am Fliegerdenkmal „Auf der Fulge“ bei Scharzfeld stattfinden soll. Das Denkmal wird vom Verein nach wie vor betreut. Derzeit gehen 104 Mitglieder ihrem Hobby im Verein nach, amtierende Vereinsmeister im Motorflug sind Gunther Lindenberg, Lothar Reinholz und Jörg Wehmeyer. Die Mitgliedsbeiträge sollen auch im Jahr 2023 stabil bleiben. Mit Blick auf anstehende Veranstaltungen beschloss der Verein, dieses Jahr wieder eine große Flugshow auf dem Vereinsgelände am Hottenberg bei Scharzfeld durchzuführen, bei dem es tolle Flugprogramme geben soll. Zu diesen zählen unter anderem eine Nachtflugshow ab 21 Uhr mit anschließendem Feuerwerk. Termine der Show sind der 26. und 27. August.

Diskutiert wurde auch über eventuelle Erneuerungen an der bestehenden Energieversorgung auf dem Vereinsgelände, da die dort bestehende Anlage aus Solarzellen und Akkus, die den Flugplatz und die Schutzhütte vollständig autark versorgt, in die Jahre gekommen ist.

Ehrungen beim Luftsportverein Bad Lauterberg

Für ihre 60-jährige Vereinstreue wurden Günther Wellmann und Hubert Kunert geehrt. Eine weitere Ehrung erhielt Dieter Engelke für 25 Jahre Mitgliedschaft.

Der aktuelle Vorstand setzt sich nach ergänzenden Wahlen wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Gunther Lindenberg, Vertreter Heinz Küch. Schriftführerin Ingeborg Küch, Kassenwart Lothar Reinholz. Jugendwarte sind Jan Fiedler und Stephan Wegner. Flugbetriebsleiter ist Klaus Fischer, Flugleiter sind Dr. Jörg Wehmeyer, Lothar Reinholz, Manfred Schormann, Thomas Kopp, Mike Kretzer. Pressewarte sind Alexander Helbing und Jan Fiedler, Platzwarte sind Volker Preuß und Klaus Fischer.

