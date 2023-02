Bad Lauterberg. Das Stadtmarketing Bad Lauterberg präsentiert in diesem Jahr auf mehreren Messen den Südharz als Tourismusstandort.

Der Stand des Bad Lauterberger Stadtmarketings auf der Grünen Woche in Berlin.

Tourismus im Südharz So wirbt Bad Lauterberg für sich als Urlaubsziel

Das Stadtmarketing Bad Lauterberg hat die Kneipp-Stadt in diesem Jahr auf verschiedenen Messen als Ausflugs- und Urlaubsziel vorgestellt, zum Beispiel auf der Grünen Woche in Berlin, auf der „abf“ in Hannover und auf der „oohh! Die Freizeitwelten Hamburg“.

Sandra Kemmling, Mitarbeiterin des Bad Lauterberger Stadtmarketings berichtet von der Grünen Woche in Berlin: Zahlreiche Besucher besuchten die Messe, um zu probieren, zu schlemmen und nebenbei noch etwas über verschiedene Orte aus ganz Deutschland zu erfahren.

Auch das Bad Lauterberger Stadtmarketing war dort mit einem Stand vertreten und warb für die Stadt Bad Lauterberg. Zudem waren auch Vertreter der Harzer Schmalspurbahn, der Städte Bad Sachsa und Braunlage/Oberharz sowie ein Ranger aus dem Nationalpark Harz vor Ort.

Abgeordnete von Niedersachsen bei der Grünen Woche in Berlin Foto: Stadt Bad Lauterberg

Fassanlage als Highlight

Als Highlight hatte das Team vom Stadtmarketing eine Schierker Feuerstein Fassanlage am Stand, aus der frisch gekühlter Schierker fliest. Ebenso wurden Tiere des Harzes als Kuscheltiere ausgestellt. Gemeinsam mit dem Harzer Tourismusverband hat sich das Bad Lauterberger Stadtmarketing in der Niedersachsenhalle präsentiert. Lesen Sie auch: Die Gründung von Schierke und der Feuerstein

