Roland Langes Harzhenker-Krimis könnten TV-Serie werden

Autor Roland Lange und Hörbuchsprecher Jan Fritzowsky verraten den Harzhenker-Fans bei einer Lesung in Bad Lauterberg eine Neuigkeit: Aus der Harzkrimi-Reihe könnte eine TV-Serie werden.

Der Schriftsteller Roland Lange, Autor der Krimireihe Harzkinder, Harzhunde und Harzhenker, und Hörbuchsprecher Jan Fritzowsky wollen aus den Romanen mit Protagonist Stefan Blume eine TV-Serie machen. Das hat Fritzowsky bei der Harzhenker-Lesung im Kurhaus von Bad Lauterberg verraten.

Lange wäre mit der Information wohl noch gar nicht so gerne herausgerückt. Denn das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen. „Wir beraten gerade den Pitch vor“, erzählt Fritzowsky, der im Gegensatz zu Lange zuversichtlich scheint.

Netzwerk in der Film- und Fernsehbranche

Fritzowsky hat die Hörbücher Harzhunde und Harzhenker eingesprochen. Harzkinder soll noch folgen. Für den Filmproduzenten, Moderator und Sprecher war Harzhunde das Hörbuch-Debut. Zu Hause ist er in der Film- und Fernsehbranche – somit kann er bei der Verwirklichung der Harzhenker-Serie aus sein Netzwerk setzen.

Bei der Harzhenker-Lesung in Bad Lauterberg handelte es sich um eine Benefizveranstaltung. Fritzowsky spendet seine Gage komplett und Roland Lange anteilig an den Ortsverband des Deutschen Kinderschutzbunds in Bad Lauterberg.

Lesung für den Kinderschutz

Zum Dank gab es zur Einstimmung ein Lied von Kindermusiker Frank Bode, der sich im Vorstand des hiesigen Kinderschutzbunds engagiert. Zu Ehren von Lange und Fritzowsky hat er Reinhard Meys „Der Mörder ist immer der Gärtner“ von 1971 gesungen – und gleich noch ein paar Strophen dazu gedichtet.

