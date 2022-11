Ein Jahr lang keine Hundesteuer, wenn man einen Tierheimhund aufnimmt? Dafür kämpft die FDP-Fraktion in Lauterberg (Symbolbild).

Stadtrat Bad Lauterberg Kein Herz für Hunde in Lauterberg?

Der Stadtrat in Bad Lauterberg im Südharz hat dagegen gestimmt, dass Menschen Tierheimhunde ein Jahr lang steuerfrei halten dürfen. Die FDP-Fraktion hatte diesen Antrag in die Ratssitzung am Donnerstagabend gebracht.

Als Fraktionsvorsitzender Tobias Hungerland den Vorschlag vorstellte, gab es dafür sogar Applaus aus dem Publikum. Doch die Vertreter der anderen Fraktionen hatten Einwände. Die CDU-Fraktion stimme dagegen, weil man nicht fördern wolle, dass herrenlose Tiere aus dem Ausland nach Deutschland geholt werden, wenn die heimischen Tierheime ohnehin schon überlastet sind, erklärte Roland Stahl.

Der stellvertretende Bürgermeister Uwe Speit (SPD) ergänzte, dass man bei Hunden zudem zwischen „Kampfhunden“ und anderen Rassen differenzieren müsse.

Überprüfung unmöglich?

Und WgiR-Chef Volker Hahn führte an, dass es für die Stadtverwaltung ohnehin nicht möglich wäre, zu überprüfen, welcher Hund aus einem Tierheim stammt und welcher nicht.

Das stimmt nicht ganz. „Wenn ein Hundehalter einen Hund aus einem Tierheim übernimmt, schließt das Tierheim immer einen Übergabevertrag mit dem neuen Besitzer, so dass die Herkunft des Hundes nachvollzogen werden kann“, antwortet Martin Warnecke, Sachgebietsleiter Steuern und Abgaben in Bad Lauterberg, auf eine Presseanfrage. Eine Überprüfungsmöglichkeit wäre also gegeben.

Auch „Kampfhunde“ gibt es nach dem Niedersächsischen Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG) nicht. Anders als in vielen anderen Bundesländern sieht Niedersachsen vor, dass die Gefahr, die von einem Hund ausgeht, unabhängig von der Rasse zu ermitteln ist. Allerdings gibt es ein Bundesgesetz, dass Pitbull-Terrier, American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier sowie deren Kreuzungen als „gefährliche Hunde“ bestimmt.

Die FDP gibt sich trotz der Ablehnung im Rat nicht geschlagen. Sie will den Antrag neu formulieren, kündigt Hungerland an – dabei steht eigentlich längst drin, dass die einjährige Steuerbefreiung nur „für Hunde, die aus einem Tierheim im Landkreis Göttingen übernommen werden“, gilt. Hungerland erklärt, dass die Steuerbefreiung die überfüllten Tierheime entlasten soll und als Denkanstoß zu verstehen ist für jene, die sich ein Haustier anschaffen wollen.