Kursana Bad Lauterberg: Neue Leiterin der sozialen Betreuung

Klangvolle Neubesetzung im Kursana Domizil Bad Lauterberg: In der Senioreneinrichtung an der Sebastian-Kneipp-Promenade ist seit Mitte Oktober die studierte Sozialarbeiterin Kerstin Klauenberg (Foto) neue Leiterin der sozialen Betreuung. Was die Bewohner vermutlich längst gemerkt haben: Die 57-Jährige trifft gegenüber ihren Mitmenschen immer den richtigen Ton – aber nicht nur sinnbildlich, sondern auch im wahren Wortsinn. Klauenberg ist nämlich eine passionierte Hobbysängerin.

Die Sozialarbeiterin singt seit mehr als zehn Jahren bei den Lucky Singers. Die Gruppe hat sich mit Cover-Stücken einen Namen weit über die Grenzen des Altkreises hinaus gemacht. Für Klauenberg ist es aber nicht nur als Sängerin, sondern auch beruflich wichtig, immer den richtigen Ton zu treffen: „Ich möchte den Senioren eine Teilhabe an allen Veranstaltungen und Aktionen im Domizil ermöglichen – und ihnen auch eine gute Tagesstruktur bieten“, hat sie sich für ihre Arbeit als Leiterin der sozialen Betreuung vorgenommen.

Klauenberg ersetzt seit Mitte Oktober Miriam Heß, die im Mutterschutz ist. Für die Nachfolgerin stehen viele Aufgaben auf dem Tagesplan: „Dienstpläne schreiben, therapeutische Angebote sowie Freizeitaktionen planen und organisieren, aber ich möchte auch Angehörigenberatung anbieten“, nennt sie einige Beispiele. Klauenberg wohnt in Osterode und ist dort auch aufgewachsen. Sie ist verheiratet, Mutter von zwei erwachsenen Kindern und zweifache Großmutter.

Beruflich hat Klauenberg viele Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen gesammelt. Nach ihrer Ausbildung zur Masseurin und medizinischen Bademeisterin orientierte sie sich um und absolvierte eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. „Dann war ich 16 Jahre lang in einer Mutter-Kind-Kur-Klinik in Altenau tätig“, erzählt sie. In dieser Zeit habe sie berufsbegleitend Soziale Arbeit studiert – mit Bachelor-Abschluss.

Ihr Anerkennungsjahr als Sozialarbeiterin leistete Klauenberg in den Harz-Weser-Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen. Weil es dort anschließend keine freie Stelle gab, bewarb sie sich um den Posten im Kursana Domizil.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie im Domizil auch einmal in Doppelfunktion den Ton angeben wird: „Im Frühjahr oder Sommer könnte ich mir einen Open-Air-Auftritt mit den Lucky Singers vorstellen“, sagt Klauenberg.